logo_ukra

BTC/USD

69385

ETH/USD

2144.61

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мінська пастка: нова загроза для Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

Мінська пастка: нова загроза для Києва

Росія може розгорнути бази дронів у Білорусі, що значно скоротить час підльоту до Києва

6 квітня 2026, 16:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росія розгортає на території Білорусі щонайменше чотири пункти управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво змінити характер атак по Україні.

Мінська пастка: нова загроза для Києва

Бази дронів російських дронів у Білорусі

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що запуск дронів із території Росії дає Україні більше часу для реагування, адже відстань до цілей може становити близько 1500 кілометрів. Водночас у разі запусків із районів поблизу Мінська ця дистанція скорочується приблизно до 440 кілометрів.

Це означає значне зменшення часу для роботи української протиповітряної оборони та підвищення ефективності атак.

Окрім прямої загрози для України, така тактика створює додаткові ризики для країн Східної Європи. Зокрема, Польща та Румунія вже фіксували випадки порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Наближення російських військових об’єктів до кордонів НАТО може підвищити ймовірність інцидентів, як випадкових, так і навмисних.

Таким чином, Білорусь дедалі більше перетворюється на передовий плацдарм Росії, що впливає на безпеку всього регіону.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Сухопутних військах ЗСУ заявили про необхідність змін у підходах до мобілізації, однак наголосили, що напади на військовослужбовців є неприпустимими.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік у коментарі Цензор.НЕТ. За його словами, як держава, так і суспільство мають зосередитися на головному — захисті від ворога. Він підкреслив, що мобілізація в Україні є значно менш жорсткою, ніж примусові заходи на тимчасово окупованих територіях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини