Мінська пастка: нова загроза для Києва

Росія розгортає на території Білорусі щонайменше чотири пункти управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво змінити характер атак по Україні.

Бази дронів російських дронів у Білорусі

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що запуск дронів із території Росії дає Україні більше часу для реагування, адже відстань до цілей може становити близько 1500 кілометрів. Водночас у разі запусків із районів поблизу Мінська ця дистанція скорочується приблизно до 440 кілометрів.

Це означає значне зменшення часу для роботи української протиповітряної оборони та підвищення ефективності атак.

Окрім прямої загрози для України, така тактика створює додаткові ризики для країн Східної Європи. Зокрема, Польща та Румунія вже фіксували випадки порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Наближення російських військових об’єктів до кордонів НАТО може підвищити ймовірність інцидентів, як випадкових, так і навмисних.

Таким чином, Білорусь дедалі більше перетворюється на передовий плацдарм Росії, що впливає на безпеку всього регіону.

