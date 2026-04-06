Минская ловушка: новая угроза для Киева

Ткачова Марія
Россия разворачивает на территории Беларуси не менее четырех пунктов управления дальнобойными беспилотниками, что может существенно изменить характер атак по Украине.
Базы дронов русских дронов в Беларуси
Об этом сообщает Forbes .
Запуск дронов с территории России дает Украине больше времени для реагирования, ведь расстояние до целей может составлять около 1500 километров. В то же время, в случае запусков из районов близ Минска эта дистанция сокращается примерно до 440 километров.
Это означает значительное сокращение времени для работы украинской противовоздушной обороны и повышения эффективности атак.
Помимо прямой угрозы для Украины такая тактика создает дополнительные риски для стран Восточной Европы. Польша и Румыния уже фиксировали случаи нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками.
Приближение российских военных объектов к границам НАТО может повысить вероятность инцидентов, как случайных, так и умышленных.
Таким образом, Беларусь все больше превращается в передовой плацдарм России, влияющий на безопасность всего региона.