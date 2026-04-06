Минская ловушка: новая угроза для Киева

Россия разворачивает на территории Беларуси не менее четырех пунктов управления дальнобойными беспилотниками, что может существенно изменить характер атак по Украине.

Базы дронов русских дронов в Беларуси

Об этом сообщает Forbes .

Запуск дронов с территории России дает Украине больше времени для реагирования, ведь расстояние до целей может составлять около 1500 километров. В то же время, в случае запусков из районов близ Минска эта дистанция сокращается примерно до 440 километров.

Это означает значительное сокращение времени для работы украинской противовоздушной обороны и повышения эффективности атак.

Помимо прямой угрозы для Украины такая тактика создает дополнительные риски для стран Восточной Европы. Польша и Румыния уже фиксировали случаи нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками.

Приближение российских военных объектов к границам НАТО может повысить вероятность инцидентов, как случайных, так и умышленных.

Таким образом, Беларусь все больше превращается в передовой плацдарм России, влияющий на безопасность всего региона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сухопутных войсках ВСУ заявили о необходимости изменений в подходах к мобилизации, однако подчеркнули, что нападения на военнослужащих недопустимы.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии Цензор.НЕТ. По его словам, как государство, так и общество должны сосредоточиться на главной защите от врага. Он подчеркнул, что мобилизация в Украине значительно менее жесткая, чем принудительные меры на временно оккупированных территориях.

