Журналист и военный Юрий Бутусов заявил, что ситуация в районе Покровска Донецкой области остается крайне сложной, а украинские подразделения фактически находятся в условиях оперативного окружения.

Бутусов о «Скале»

По его словам, штурмовые действия 425-го отдельного штурмового полка "Скала" были попыткой удержать фланг, без которого оборона города становится невозможной.

Бутусов подчеркнул, что украинские военные сейчас контролируют только северные окраины Покровска, в то время как российские силы со стороны Мирнограда и Гришиного в значительной степени охватили город и создают угрозу полного окружения.

Он отметил, что противник использует многоэтажную застройку города для размещения позиций операторов беспилотников и антенн, что позволяет установить постоянный контроль ключевых маршрутов поставок украинских сил.

По словам Бутусова, единственная логистическая трасса, еще остающаяся под контролем ВСУ, находится под постоянным огневым поражением, что затрудняет ротацию и обеспечение подразделений.

Он подчеркнул, что в таких условиях украинские военные уже долгое время ведут бои, проявляя значительный героизм, однако сама тактическая ситуация остается неблагоприятной.

Бутусов также задал вопрос о решениях командования, отметив, что приказы удерживать позиции в таких условиях не могут приниматься на уровне полка и, вероятно, соглашаются на высшем уровне военного руководства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия разворачивает на территории Беларуси по меньшей мере четыре пункта управления дальнобойными беспилотниками, что может существенно изменить характер атак по Украине.