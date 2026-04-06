logo

BTC/USD

69935

ETH/USD

2164.44

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Невозможно даже представить: что сделали с иностранцем, который отказался от гражданства России
commentss НОВОСТИ Все новости

Невозможно даже представить: что сделали с иностранцем, который отказался от гражданства России

Россия продолжает бросать иностранцев в штурмы — на этот раз в Донецкой области ликвидировали наемника из Непала, пытавшегося вернуться домой

6 апреля 2026, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская военная разведка установила личность одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — им оказался гражданин Непала Мадан Кумал, 1995 года рождения. Мужчина приехал в Россию в 2023 году и подписал контракт с российской армией на четыре года.

Невозможно даже представить: что сделали с иностранцем, который отказался от гражданства России

Россияне бросили в мясной штурм наемника из Непала

После вербовки он был направлен в воинскую часть, где уже ранее фиксировали массовые случаи дезертирства среди иностранцев. Подготовка продолжалась недолго — всего несколько недель, после чего мужчину отправили на фронт. Фактически боевой опыт он приобретал уже непосредственно во время боевых действий.

Впоследствии наемника перевели в стрелковое подразделение 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й армии РФ. В феврале 2024 г. ему предложили получить российское гражданство, однако он отказался, поскольку уже понимал реальные условия службы и хотел вернуться домой.

Родные Кумала стали искать его после нескольких месяцев отсутствия связи. Они участвовали в протестах в Непале и обращались к дипломатам с требованием вернуть граждан, которых завербовали в российскую армию.

Несмотря на эти попытки вернуть мужчину не удалось. Он погиб во время штурма украинских позиций. До этого некоторое время находился на оборонных позициях, однако из-за больших потерь российской пехоты командование начало бросать в атаки даже тех, кто не имел достаточной подготовки.

Украинская разведка отмечает, что иностранцы, которые соглашаются на работу в России, особенно нелегальную, рискуют оказаться в боевых подразделениях без должной подготовки и шансов выжить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист и военный Юрий Бутусов заявил, что ситуация в районе Покровска Донецкой области остается крайне сложной, а украинские подразделения фактически находятся в условиях оперативного окружения.
По его словам, штурмовые действия 425-го отдельного штурмового полка "Скала" были попыткой удержать фланг, без которого оборона города становится невозможной. Бутусов подчеркнул, что украинские военные сейчас контролируют только северные окраины Покровска, в то время как российские силы со стороны Мирнограда и Гришиного в значительной степени охватили город и создают угрозу полного окружения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/8151
Теги:

Новости

Все новости