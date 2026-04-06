Невозможно даже представить: что сделали с иностранцем, который отказался от гражданства России

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинская военная разведка установила личность одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — им оказался гражданин Непала Мадан Кумал, 1995 года рождения. Мужчина приехал в Россию в 2023 году и подписал контракт с российской армией на четыре года.
Россияне бросили в мясной штурм наемника из Непала
После вербовки он был направлен в воинскую часть, где уже ранее фиксировали массовые случаи дезертирства среди иностранцев. Подготовка продолжалась недолго — всего несколько недель, после чего мужчину отправили на фронт. Фактически боевой опыт он приобретал уже непосредственно во время боевых действий.
Впоследствии наемника перевели в стрелковое подразделение 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й армии РФ. В феврале 2024 г. ему предложили получить российское гражданство, однако он отказался, поскольку уже понимал реальные условия службы и хотел вернуться домой.
Родные Кумала стали искать его после нескольких месяцев отсутствия связи. Они участвовали в протестах в Непале и обращались к дипломатам с требованием вернуть граждан, которых завербовали в российскую армию.
Несмотря на эти попытки вернуть мужчину не удалось. Он погиб во время штурма украинских позиций. До этого некоторое время находился на оборонных позициях, однако из-за больших потерь российской пехоты командование начало бросать в атаки даже тех, кто не имел достаточной подготовки.
Украинская разведка отмечает, что иностранцы, которые соглашаются на работу в России, особенно нелегальную, рискуют оказаться в боевых подразделениях без должной подготовки и шансов выжить.