Украинская военная разведка установила личность одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области — им оказался гражданин Непала Мадан Кумал, 1995 года рождения. Мужчина приехал в Россию в 2023 году и подписал контракт с российской армией на четыре года.

Россияне бросили в мясной штурм наемника из Непала

После вербовки он был направлен в воинскую часть, где уже ранее фиксировали массовые случаи дезертирства среди иностранцев. Подготовка продолжалась недолго — всего несколько недель, после чего мужчину отправили на фронт. Фактически боевой опыт он приобретал уже непосредственно во время боевых действий.

Впоследствии наемника перевели в стрелковое подразделение 87-го отдельного стрелкового полка в составе 51-й армии РФ. В феврале 2024 г. ему предложили получить российское гражданство, однако он отказался, поскольку уже понимал реальные условия службы и хотел вернуться домой.

Родные Кумала стали искать его после нескольких месяцев отсутствия связи. Они участвовали в протестах в Непале и обращались к дипломатам с требованием вернуть граждан, которых завербовали в российскую армию.

Несмотря на эти попытки вернуть мужчину не удалось. Он погиб во время штурма украинских позиций. До этого некоторое время находился на оборонных позициях, однако из-за больших потерь российской пехоты командование начало бросать в атаки даже тех, кто не имел достаточной подготовки.

Украинская разведка отмечает, что иностранцы, которые соглашаются на работу в России, особенно нелегальную, рискуют оказаться в боевых подразделениях без должной подготовки и шансов выжить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист и военный Юрий Бутусов заявил, что ситуация в районе Покровска Донецкой области остается крайне сложной, а украинские подразделения фактически находятся в условиях оперативного окружения.

По его словам, штурмовые действия 425-го отдельного штурмового полка "Скала" были попыткой удержать фланг, без которого оборона города становится невозможной. Бутусов подчеркнул, что украинские военные сейчас контролируют только северные окраины Покровска, в то время как российские силы со стороны Мирнограда и Гришиного в значительной степени охватили город и создают угрозу полного окружения.

