Москва под прицелом: Украина готовит новую баллистическую ракету

Украинская оборонная компания приблизилась к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет, одна из которых потенциально способна поражать цели на территории России, включая Москву. Об этом сообщает Reuters .

Новая украинская баллистическая ракета

Речь идет, в частности, о ракете FP-9, которая имеет гораздо большую мощность по сравнению с предыдущими разработками. По предварительным характеристикам она способна нести боевую часть весом до 800 килограммов на расстояние до 850 километров.

В настоящее время проект находится на стадии подготовки к испытаниям. Разработчики отмечают, что в случае успешного завершения этого этапа, Украина получит принципиально новый инструмент сдерживания.

По оценкам представителей компании, именно такая дальность позволяет включить Москву в зону поражения украинских баллистических средств. При этом даже само наличие подобного оружия может оказать существенное влияние на военно-политическую ситуацию.

Эксперты указывают, что развитие украинских дальнобойных ракетных программ является частью более широкой стратегии — усиление возможностей наносить удары по критической инфраструктуре противника в глубоком тылу. Это может изменить баланс сил, поскольку Россия больше не будет чувствовать себя в относительной безопасности на своей территории.

В то же время, окончательные выводы относительно эффективности новой разработки можно будет сделать только после проведения полноценных испытаний.

