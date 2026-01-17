Україна виводить розвіддрони на новий рівень: чому росіяни панікують на фронті

На лінії фронту з'явилися українські розвідувальні безпілотники, які оснащені системою ухилення від ворожих зенітних FPV-дронів. Про це повідомляють експерти Defense Express, аналізуючи фото збитого російськими військовими БПЛА "Аист-100", опубліковане на OSINT-каналі "Можливий інформатор".

Розвіддрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається, розвідувальний дрон обладнано штатною системою "Сніч", призначеною для виявлення дронів-перехоплювачів противника та виконання маневрів ухилення. Хоча стовідсоткова ефективність таких засобів не підтверджена, їх застосування суттєво ускладнює наведення для операторів FPV-дронів та знижує ймовірність ураження повітряної мети.

У Defense Express наголошують, що подібні технології вже використовуються і російською стороною. З 2024 року аналогічні системи входять до заводської комплектації російських розвідувальних безпілотників та застосовуються на фронті на постійній основі.

Українська система "Сніч", встановлена на "Аисті-100", за принципом роботи нагадує російські розробки. Вона здатна розпізнавати загрозу з боку перехоплювачів і допомагати безпілотнику виконувати маневри для уникнення атаки. Вперше про впровадження цієї технології стало відомо у вересні 2025 року.

Водночас, експерти звертають увагу на обмеженість доступної інформації. На опублікованих знімках дійсно помітна камера системи, проте невідомо, чи реалізовані у цій модифікації всі елементи захисту. Крім того, відсутність подробиць про момент ураження не дозволяє однозначно стверджувати, чи спрацювала система ухилення в конкретному випадку.

