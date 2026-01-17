Украина выводит разведдроны на новый уровень: почему россияне паникуют на фронте

На линии фронта появились украинские разведывательные беспилотники, оснащенные системой уклонения от вражеских зенитных FPV-дронов. Об этом сообщают эксперты Defense Express, анализируя фото сбитого российскими военными БПЛА "Лелека-100", опубликованное на OSINT-канале "Потужний інформатор".

Разведдроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Как отмечается, разведывательный дрон был оборудован штатной системой "Снич", предназначенной для обнаружения дронов-перехватчиков противника и выполнения маневров уклонения. Хотя стопроцентная эффективность таких средств не подтверждена, их применение существенно усложняет наведение для операторов FPV-дронов и снижает вероятность поражения воздушной цели.

В Defense Express подчеркивают, что подобные технологии уже используются и российской стороной. С 2024 года аналогичные системы входят в заводскую комплектацию российских разведывательных беспилотников и применяются на фронте на постоянной основе.

Украинская система "Снич", установленная на "Лелеке-100", по принципу работы напоминает российские разработки. Она способна распознавать угрозу со стороны перехватчиков и помогать беспилотнику выполнять маневры для ухода от атаки. Впервые о внедрении этой технологии стало известно в сентябре 2025 года.

В то же время эксперты обращают внимание на ограниченность доступной информации. На опубликованных снимках действительно заметна камера системы, однако неизвестно, реализованы ли в данной модификации все элементы защиты. Кроме того, отсутствие подробностей о моменте поражения не позволяет однозначно утверждать, сработала ли система уклонения в конкретном случае.

