Минобороны России заявило о перехвате прошлой ночью якобы 106 "украинских беспилотников".

Дрон. Фото: из открытых источников

Оборонное военное ведомство Федерации отметило, что наибольшее количество их ПВО якобы обезвредила над Белгородской областью – 44.

Еще 22 дрона, по данным МО РФ, якобы были сбиты над Рязанской областью.

Также Минобороны Федерации пишет, что по 11 БпЛА российская ПВО обезвредила над Ростовской и Воронежской областями. По 4 – над Тульской и Волгоградской областями, а также по 1 – над Орловской, Липецкой областями РФ и оккупированным Крымом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 января неизвестные дроны атаковали целый ряд российских регионов. Под ударом оказались как минимум Пенза, Усмань, Ленинградская область и не только.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее "Комментарии" писали – президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых и контрразведывательных операций Службы безопасности Украины. Об этом глава государства сообщил у себя в Телеграмме после доклада руководителя СБУ Евгения Хмары.

По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены. В то же время Зеленский подчеркнул, что пока еще рано раскрывать их подробности публично.

"Результаты, на которые мы рассчитывали, есть", — отметил президент, добавив, что новые операции СБУ уже согласованы и находятся в стадии подготовки или реализации.



