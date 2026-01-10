Россию ждет ад: что известно о встрече Зеленского с новым руководителем СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых и контрразведывательных операций Службы безопасности Украины. Об этом глава государства сообщил у себя в Телеграмме после доклада руководителя СБУ Евгения Хмары.

Владимир Зеленский и Евгений Хмара. Фото: из открытых источников

По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены. В то же время Зеленский подчеркнул, что пока еще рано раскрывать их подробности публично.

"Результаты, на которые мы рассчитывали, есть", — отметил президент, добавив, что новые операции СБУ уже согласованы и находятся в стадии подготовки или реализации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Служба безопасности Украины системно противодействует всем формам диверсионной деятельности против государства, а также выявляет и блокирует проявления коллаборационизма. Любая деятельность российских спецслужб и подконтрольных им структур на территории Украины, по его словам, постоянно прекращается.

Президент отдельно поблагодарил оперативников и бойцов спецподразделений СБУ за профессиональную работу и защиту украинских национальных интересов в условиях войны.

