Росію очікує пекло: що відомо про зустріч Зеленського з новим керівником СБУ
Росію очікує пекло: що відомо про зустріч Зеленського з новим керівником СБУ

Володимир Зеленський повідомив, що погодив нові операції СБУ

10 січня 2026, 15:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових бойових і контррозвідувальних операцій Служби безпеки України. Про це глава держави повідомив у себе в Телеграм після доповіді керівника СБУ Євгенія Хмари.

Росію очікує пекло: що відомо про зустріч Зеленського з новим керівником СБУ

Володимир Зеленський та Євген Хмара. Фото: з відкритих джерел

За словами президента, спецоперації української спецслужби реалізуються саме так, як цього потребують національні інтереси України. Євгеній Хмара доповів про деталі нещодавніх операцій, які вже були проведені. Водночас Зеленський наголосив, що наразі ще зарано розкривати їхні подробиці публічно.

"Результати, на які ми розраховували, є", — зазначив президент, додавши, що нові операції СБУ вже погоджені та перебувають у стадії підготовки або реалізації.

Володимир Зеленський підкреслив, що Служба безпеки України системно протидіє всім формам диверсійної діяльності проти держави, а також виявляє й блокує прояви колабораціонізму. Будь-яка діяльність російських спецслужб і підконтрольних їм структур на території України, за його словами, незмінно припиняється.

Президент окремо подякував оперативникам і бійцям спецпідрозділів СБУ за професійну роботу та захист українських національних інтересів в умовах війни.                                             

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Волгоградській області РФ після атаки дронів сталася пожежа на нафтобазі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія тремтіла від вибухів: росіяни в паніці від атаки дронів горить нафтовий танкер та термінал.




