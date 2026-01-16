Росія здригалася від вибухів: скільки дронів нарахували у Міноборони

Міноборони Росії заявило про перехоплення минулої ночі нібито 106 "українських безпілотників".

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Оборонне військове відомство Федерації наголосило, що найбільша кількість їх ППО нібито знешкодила над Бєлгородською областю – 44.

Ще 22 дрони, за даними МО РФ, нібито було збито над Рязанською областю.

Також Міноборони Федерації пише, що по 11 БпЛА російська ППО знешкодила над Ростовською та Воронезькою областями. По 4 – над Тульською та Волгоградською областями, а також по 1 – над Орловською, Липецькою областями РФ та окупованим Кримом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 6 січня невідомі дрони атакували цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися, як мінімум, Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за більш ніж 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Раніше "Коментарі" писали – президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових бойових та контррозвідувальних операцій Служби безпеки України. Про це глава держави повідомив у себе у Телеграмі після доповіді керівника СБУ Євгена Хмари.

За словами президента, спецоперації української спецслужби реалізуються саме так, як цього потребують національні інтереси України. Євген Хмара доповів про деталі нещодавніх угод, які вже було здійснено. Водночас Зеленський наголосив, що поки що рано розкривати їх подробиці публічно.

"Результати, на які ми розраховували, є", — зазначив президент, додавши, що нові операції СБУ вже узгоджені та перебувають у стадії підготовки чи реалізації.



