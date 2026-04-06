Україна вирішила не звертати увагу на заклики західних союзників не завдавати ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі на тлі глобальної енергетичної кризи. Про це йдеться у матеріалі британської газети The Telegraph.

Журналісти звернули увагу на атаки по нафтоналивному порту Приморськ під Санкт-Петербургом та НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижегородській області, які зазнали пошкоджень минулої ночі.

ЗМІ зазначає, хоча ці удари завжди завдаються зброєю українського виробництва, раніше вже повідомлялося, що західні союзники, зокрема Сполучені Штати, надають розвідувальні дані для планування таких атак.

Варто зазначити, що раніше західні чиновники вже застерігали Київ від ударів по російській енергетиці, оскільки це впливає на світові ціни на паливо. А зараз ситуація ускладнюється загостренням на Близькому Сході, де Іран заблокував Ормузьку протоку.

The Telegraph також згадує заяву глави Офісу президента України Кирила Буданова, який напередодні відверто заявив, що союзники тиснуть на Україну, щоб вона припинила удари по російських енергетичних об'єктах, поки триває війна в Перській затоці.

"Схоже, Україна ігнорує заклики союзників припинити удари по російських енергетичних об'єктах на тлі глобального дефіциту нафти та газу, спричиненого війною в Ірані", – робить висновок видання.

