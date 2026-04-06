Украина решила игнорировать один из главных призывов Запада по РФ: о чем идет речь
Украина решила игнорировать один из главных призывов Запада по РФ: о чем идет речь

The Telegraph пишет о том, что Киев намерен и дальше уничтожать нефтяную отрасль РФ

6 апреля 2026, 06:42
Кравцев Сергей

Украина решила не обращать внимание на призывы западных союзников не наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре на фоне глобального энергетического кризиса. Об этом говорится в материале британской газеты "The Telegraph".

Украина решила игнорировать один из главных призывов Запада по РФ: о чем идет речь

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание на атаки по нефтеналивному порту Приморск под Санкт-Петербургом и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области, которые понесли повреждения прошлой ночью.

СМИ отмечает, хотя эти удары всегда наносятся оружием украинского производства, ранее уже сообщалось, что западные союзники, в частности Соединенные Штаты, предоставляют разведывательные данные для планирования подобных атак.

Стоит отметить, ранее западные чиновники уже предостерегали Киев от ударов по российской энергетике, поскольку это влияет на мировые цены на топливо. А сейчас ситуация осложняется обострением на Ближнем Востоке, где Иран заблокировал Ормузский пролив.

"The Telegraph" также упоминает заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, который накануне откровенно заявил, что союзники давят на Украину, чтобы она прекратила удары по российским энергетическим объектам, пока продолжается война в Персидском заливе.

"Похоже, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", – делает вывод издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия наращивает давление на российские войска, формируя новые рычаги влияния на поле боя. Серия тактических, оперативных и стратегических ударов ВСУ уже могла сорвать планы Кремля по масштабному наступлению в весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/04/05/ukraine-defies-west-by-striking-russian-oil-refinery/
