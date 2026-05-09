Україна випускає на полювання ШІ-зброю: чому окупанти на фронті у розпачі

Міністерство оборони України активізує розвиток так званої “малої” протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських безпілотників. Одним із найновіших рішень стала українська ШІ-турель, яка вже пройшла бойове випробування та використовується на передовій. Про нову систему повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у своєму Telegram.

За його словами, розробку створив один із учасників оборонної платформи Brave1. Турель уже працює на ключових напрямках фронту та допомагає українським військовим боротися з російськими дронами.

Система працює майже автономно: вона самостійно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх у повітрі та миттєво прораховує траєкторію руху. Оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням однієї кнопки.

Особливу увагу в Міноборони звернули на те, що нова технологія здатна знищувати навіть FPV-дрони на оптоволокні. Такі безпілотники практично не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, через що вважаються однією з найнебезпечніших загроз на полі бою.

Першими нову ШІ-турель у реальних бойових умовах протестували бійці бригади К-2. Зараз систему вже використовують понад десять українських підрозділів.

Федоров також оприлюднив відео бойової роботи комплексу, де зафіксовано знищення російських безпілотників. За його словами, швидко довести розробку від креслень до фронту вдалося завдяки тісній взаємодії військових та команди Brave1.

У Міноборони наголошують: наступний етап – масштабування технології та посилення всієї системи української “малої” ППО для ефективнішого перехоплення повітряних загроз.

