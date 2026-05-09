Украина выпускает на охоту ИИ-оружие: почему оккупанты на фронте в отчаянии

Министерство обороны Украины активизирует развитие так называемой "малой" противовоздушной обороны на фоне постоянных атак российских беспилотников. Одним из новейших решений стала украинская ИИ-турель, которая уже прошла боевое испытание и используется на передовой. О новой системе сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

По его словам, разработку создал один из участников оборонной платформы Brave1. Турель уже работает на ключевых направлениях фронта и помогает украинским военным сражаться с российскими дронами.

Система работает почти автономно: она самостоятельно обнаруживает вражеские беспилотники, сопровождает их в воздухе и мгновенно просчитывает траекторию движения. Оператору остается только подтвердить поражение нажатием одной кнопки.

Особое внимание в Минобороны обратили на то, что новая технология способна уничтожать даже FPV-дроны на оптоволокне. Такие беспилотники практически не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы, поэтому считаются одной из самых опасных угроз на поле боя.

Первыми новую ИИ-турель в реальных боевых условиях протестовали бойцы бригады К-2. Сейчас систему уже используют более десяти украинских подразделений.

Федоров также обнародовал видео боевой работы комплекса, где зафиксировано уничтожение российских беспилотников. По его словам, быстро довести разработку от чертежей до фронта удалось благодаря тесному взаимодействию военных и команды Brave1.

В Минобороны отмечают: следующий этап – масштабирование технологии и усиление всей системы украинской “малой” ПВО для более эффективного перехвата воздушных угроз.

