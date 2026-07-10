Україна вимагає екстрених дій: в ООН закликали терміново поставити Росію перед вибором

Україна знову закликала Раду Безпеки ООН невідкладно розглянути проект резолюції про негайне та безумовне припинення вогню. З такою заявою під час засідання Ради безпеки виступив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павличенко, наголосивши, що бездіяльність міжнародного органу необхідно якнайшвидше подолати.

Радбез ООН. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, нездатність Ради Безпеки ефективно реагувати на злочини Росії не має ставати новою нормою. Він зазначив, що держави, які продовжують підтримувати міжнародний правопорядок, зобов'язані ініціювати розгляд відповідного документа і цим продемонструвати готовність домагатися припинення війни.

Павличенко підкреслив, що ухвалення подібної резолюції стане чітким політичним сигналом на підтримку відновлення всеосяжного, справедливого та сталого світу в Україні. На його думку, це дозволить підтвердити відданість світової спільноти принципам міжнародного права та посилить дипломатичний тиск на Москву.

Окремо представник України звернувся до союзників із закликом не скорочувати військову допомогу Києву. Він наголосив, що посилення оборонних можливостей України не веде до ескалації конфлікту, а навпаки залишається єдиним ефективним способом наблизити завершення війни та зберегти життя мирних громадян.

У Києві переконані, що дипломатичні ініціативи мають супроводжуватись подальшою підтримкою української армії. Саме поєднання міжнародного тиску, санкційної політики та військової допомоги, вважає українська влада, здатне створити реальні передумови для припинення російської агресії та досягнення сталого світу.

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