Украина требует экстренных действий: в ООН призвали срочно поставить Россию перед выбором

Украина вновь призвала Совет Безопасности ООН безотлагательно рассмотреть проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня. С таким заявлением во время заседания Совбеза выступил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, подчеркнув, что бездействие международного органа необходимо как можно скорее преодолеть.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, неспособность Совета Безопасности эффективно реагировать на преступления России не должна становиться новой нормой. Он отметил, что государства, которые продолжают поддерживать международный правопорядок, обязаны инициировать рассмотрение соответствующего документа и тем самым продемонстрировать готовность добиваться прекращения войны.

Павличенко подчеркнул, что принятие подобной резолюции станет четким политическим сигналом в поддержку восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине. По его мнению, это позволит подтвердить приверженность мирового сообщества принципам международного права и усилит дипломатическое давление на Москву.

Отдельно представитель Украины обратился к союзникам с призывом не сокращать военную помощь Киеву. Он подчеркнул, что усиление оборонных возможностей Украины не ведет к эскалации конфликта, а наоборот остается единственным эффективным способом приблизить завершение войны и сохранить жизни мирных граждан.

В Киеве убеждены, что дипломатические инициативы должны сопровождаться дальнейшей поддержкой украинской армии. Именно сочетание международного давления, санкционной политики и военной помощи, считают украинские власти, способно создать реальные предпосылки для прекращения российской агрессии и достижения устойчивого мира.

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