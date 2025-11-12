logo_ukra

Україна відтепер здатна збивати «Кинджали»: яким чином
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна відтепер здатна збивати «Кинджали»: яким чином

Українські РЕБники знайшли спосіб збивати «Кинджали» — ЗМІ

12 листопада 2025, 22:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За повідомленнями ЗМІ, українські оператори радіоелектронної боротьби навчилися вводити в оману російські протикорабельні/аеробалістичні ракети "Кинджал". Нова методика не вимагає прямих ударів по ракети — її навігація просто "заплутується".

Україна відтепер здатна збивати «Кинджали»: яким чином

Україна здатна збивати ракети «Кинджал»

Як це описують джерела: радарні служби помічають підхід ракети, після чого система РЕБ починає цілеспрямоване впливання на навігаційні супутникові сигнали. Через втручання ракета отримує некоректні навігаційні дані і втрачає точність. За деякими повідомленнями, замість чистих навігаційних координат апарату видають сторонній сигнал — у ЗМІ навіть згадують, що це можуть бути фрагменти відомої патріотичної мелодії — через що бойова частина "Кинджала" відхиляється від цілі й промахується.

Експерти підкреслюють, що мова йде про роботу операторів РЕБ і спеціалізованих систем — не про пряме ураження ракети, а про введення її систем у помилковий режим. Офіційні коментарі від Міноборони чи розробників цих систем у відкритих джерелах поки що обмежені.

Як би там не було, якщо ці повідомлення підтвердяться, це означатиме важливий тактичний прорив у способах захисту від високоточних ударних засобів — можливість нейтралізувати частину загрози без прямого перехоплення.

Джерело: https://interestingengineering.com/military/ww2-music-russia-hypersonic-missile
