Україна відтепер здатна збивати «Кинджали»: яким чином

За повідомленнями ЗМІ, українські оператори радіоелектронної боротьби навчилися вводити в оману російські протикорабельні/аеробалістичні ракети "Кинджал". Нова методика не вимагає прямих ударів по ракети — її навігація просто "заплутується".
Україна здатна збивати ракети «Кинджал»
Як це описують джерела: радарні служби помічають підхід ракети, після чого система РЕБ починає цілеспрямоване впливання на навігаційні супутникові сигнали. Через втручання ракета отримує некоректні навігаційні дані і втрачає точність. За деякими повідомленнями, замість чистих навігаційних координат апарату видають сторонній сигнал — у ЗМІ навіть згадують, що це можуть бути фрагменти відомої патріотичної мелодії — через що бойова частина "Кинджала" відхиляється від цілі й промахується.
Експерти підкреслюють, що мова йде про роботу операторів РЕБ і спеціалізованих систем — не про пряме ураження ракети, а про введення її систем у помилковий режим. Офіційні коментарі від Міноборони чи розробників цих систем у відкритих джерелах поки що обмежені.
Як би там не було, якщо ці повідомлення підтвердяться, це означатиме важливий тактичний прорив у способах захисту від високоточних ударних засобів — можливість нейтралізувати частину загрози без прямого перехоплення.