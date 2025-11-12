Кабмін відсторонив віцепрезидента «Енергоатому»: хто ще покинув команду

Уряд ухвалив рішення про відсторонення від посади віцепрезидента та члена правління НАЕК "Енергоатом" Якоба Хартмута. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відсторонення працівників «Енергоатому»

Крім того, Кабмін доручив тимчасово виконуючому обов’язки голови правління компанії усунути від роботи головного консультанта президента "Енергоатому" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також кількох інших керівників, чию діяльність перевіряють правоохоронці.

Зокрема, йдеться про:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

Свириденко зазначила, що всі працівники, чия причетність до можливих злочинів буде встановлена під час розслідування НАБУ, також будуть відсторонені від посад. Т.в.о. голови правління має забезпечити повне сприяння правоохоронним органам і прозорість усіх процедур у компанії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к оманда популярного YouTube-проєкту Stadium Family оголосила про тимчасове припинення діяльності після появи у ЗМІ інформації про розслідування НАБУ щодо корупційних схем в енергетичній сфері, де одним із фігурантів є бізнесмен Тимур Міндіч.





У заяві команди йдеться, що справа не має жодного стосунку до учасників, сценаристів чи технічної групи каналу. "Ми продовжуємо вірити у свою спільноту та сподіваємося на повернення до роботи у майбутньому", — зазначили представники Stadium Family. Канал відомий своїми розважальними шоу "Шпигун", "Мафія", "Розряд", "Батли", а також вечірнім шоу Stadium Night, яке виходило і на Новому каналі. Згідно з даними YouControl, Тимуру Міндічу належить 75% компанії ТОВ "Стедіум фемілі", а його ім’я вказане у фінальних титрах відео як продюсера.

