Скандал навколо Міндіча: You Tube канал Stadium Family «на паузі»

Команда популярного YouTube-проєкту Stadium Family оголосила про тимчасове припинення діяльності після появи у ЗМІ інформації про розслідування НАБУ щодо корупційних схем в енергетичній сфері, де одним із фігурантів є бізнесмен Тимур Міндіч.

У заяві команди йдеться, що справа не має жодного стосунку до учасників, сценаристів чи технічної групи каналу. "Ми продовжуємо вірити у свою спільноту та сподіваємося на повернення до роботи у майбутньому", — зазначили представники Stadium Family.

Канал відомий своїми розважальними шоу "Шпигун", "Мафія", "Розряд", "Батли", а також вечірнім шоу Stadium Night, яке виходило і на Новому каналі.

Згідно з даними YouControl, Тимуру Міндічу належить 75% компанії ТОВ "Стедіум фемілі", а його ім’я вказане у фінальних титрах відео як продюсера.

Раніше Міндіч потрапив у поле зору антикорупційних органів через можливу причетність до схеми з "Енергоатомом", у межах якої правоохоронці вже проводять обшуки та готують підозри.

