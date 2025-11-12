logo_ukra

BTC/USD

101551

ETH/USD

3426.16

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Скандал навколо Міндіча: You Tube канал Stadium Family «на паузі»
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо Міндіча: You Tube канал Stadium Family «на паузі»

YouTube-канал Stadium Family, співвласником якого є Тимур Міндіч, призупинив роботу

12 листопада 2025, 21:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Команда популярного YouTube-проєкту Stadium Family оголосила про тимчасове припинення діяльності після появи у ЗМІ інформації про розслідування НАБУ щодо корупційних схем в енергетичній сфері, де одним із фігурантів є бізнесмен Тимур Міндіч.

Скандал навколо Міндіча: You Tube канал Stadium Family «на паузі»

You Tube канал Stadium Family призупинив роботу

У заяві команди йдеться, що справа не має жодного стосунку до учасників, сценаристів чи технічної групи каналу. "Ми продовжуємо вірити у свою спільноту та сподіваємося на повернення до роботи у майбутньому", — зазначили представники Stadium Family.

Канал відомий своїми розважальними шоу "Шпигун", "Мафія", "Розряд", "Батли", а також вечірнім шоу Stadium Night, яке виходило і на Новому каналі.

Згідно з даними YouControl, Тимуру Міндічу належить 75% компанії ТОВ "Стедіум фемілі", а його ім’я вказане у фінальних титрах відео як продюсера.

Раніше Міндіч потрапив у поле зору антикорупційних органів через можливу причетність до схеми з "Енергоатомом", у межах якої правоохоронці вже проводять обшуки та готують підозри.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії зафіксовано найвищий рівень спротиву участі близьких у війні проти України за весь час повномасштабного вторгнення. Як свідчать результати опитування "Левада-Центру", 55% громадян не підтримали б рішення родича підписати контракт із Міноборони РФ. Для порівняння, рік тому таких було лише 42%, а 40% — навпаки, підтримували б участь у війні.
За даними соціологів, лише 30% респондентів сьогодні готові схвально ставитися до того, що хтось із їхнього оточення вирушить на фронт. Ще у травні 2023 року більшість росіян (52%) заявляли, що позитивно сприйняли б появу добровольця серед знайомих, тоді як 41% були проти. Найбільше противників мобілізації виявилося серед жінок (60%), молоді до 24 років (75%), малозабезпечених громадян (60%) і жителів сіл (62%). У більшості соціальних і вікових груп кількість противників перевищує тих, хто підтримує відправлення близьких на війну. Винятком стали мешканці Москви: 41% із них швидше підтримали б рішення родича підписати контракт, тоді як 38% виступили проти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://detector.media/infospace/article/245564/2025-11-12-yutub-kanal-stadium-family-spivvlasnykom-yakogo-ie-mindich-pryzupynyv-robotu/
Теги:

Новини

Всі новини