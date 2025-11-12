Скандал вокруг Миндича: You Tube канал Stadium Family «на паузе»

Команда популярного YouTube-проекта Stadium Family объявила о временном прекращении деятельности после появления в СМИ информации о расследовании НАБУ по коррупционным схемам в энергетической сфере, где одним из фигурантов является бизнесмен Тимур Миндич.

В заявлении команды говорится, что дело не имеет никакого отношения к участникам, сценаристам или технической группе канала. "Мы продолжаем верить в свое сообщество и надеемся на возвращение к работе в будущем", — отметили представители Stadium Family.

Канал известен своими развлекательными шоу "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы", а также вечерним шоу Stadium Night, которое выходило и на Новом канале.

Согласно данным YouControl, Тимуру Миндичу принадлежит 75% компании ООО "Стедиум Фемили", а его имя указано в финальных титрах видео в качестве продюсера.

Ранее Миндич попал в поле зрения антикоррупционных органов из-за возможной причастности к схеме с "Энергоатомом", в рамках которой правоохранители уже проводят обыски и готовят подозрения.

