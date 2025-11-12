logo

Скандал вокруг Миндича: You Tube канал Stadium Family «на паузе»
Скандал вокруг Миндича: You Tube канал Stadium Family «на паузе»

YouTube-канал Stadium Family, совладельцем которого является Тимур Миндич, приостановил работу

12 ноября 2025, 21:14
Ткачова Марія

Команда популярного YouTube-проекта Stadium Family объявила о временном прекращении деятельности после появления в СМИ информации о расследовании НАБУ по коррупционным схемам в энергетической сфере, где одним из фигурантов является бизнесмен Тимур Миндич.

Скандал вокруг Миндича: You Tube канал Stadium Family «на паузе»

You Tube канал Stadium Family приостановил работу

В заявлении команды говорится, что дело не имеет никакого отношения к участникам, сценаристам или технической группе канала. "Мы продолжаем верить в свое сообщество и надеемся на возвращение к работе в будущем", — отметили представители Stadium Family.

Канал известен своими развлекательными шоу "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы", а также вечерним шоу Stadium Night, которое выходило и на Новом канале.

Согласно данным YouControl, Тимуру Миндичу принадлежит 75% компании ООО "Стедиум Фемили", а его имя указано в финальных титрах видео в качестве продюсера.

Ранее Миндич попал в поле зрения антикоррупционных органов из-за возможной причастности к схеме с "Энергоатомом", в рамках которой правоохранители уже проводят обыски и готовят подозрения.

https://detector.media/infospace/article/245564/2025-11-12-yutub-kanal-stadium-family-spivvlasnykom-yakogo-ie-mindich-pryzupynyv-robotu/
