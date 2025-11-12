Колосальні зміни в Росії: рекордна кількість росіян проти війни в Україні

У Росії зафіксовано найвищий рівень спротиву участі близьких у війні проти України за весь час повномасштабного вторгнення. Як свідчать результати опитування "Левада-Центру", 55% громадян не підтримали б рішення родича підписати контракт із Міноборони РФ. Для порівняння, рік тому таких було лише 42%, а 40% — навпаки, підтримували б участь у війні.

Росіяни проти «СВО»

За даними соціологів, лише 30% респондентів сьогодні готові схвально ставитися до того, що хтось із їхнього оточення вирушить на фронт. Ще у травні 2023 року більшість росіян (52%) заявляли, що позитивно сприйняли б появу добровольця серед знайомих, тоді як 41% були проти.

Найбільше противників мобілізації виявилося серед жінок (60%), молоді до 24 років (75%), малозабезпечених громадян (60%) і жителів сіл (62%). У більшості соціальних і вікових груп кількість противників перевищує тих, хто підтримує відправлення близьких на війну. Винятком стали мешканці Москви: 41% із них швидше підтримали б рішення родича підписати контракт, тоді як 38% виступили проти.

Загалом, за даними опитування, 61% росіян нині виступають за початок переговорів і лише 30% — за продовження бойових дій. Крім того, майже третина опитаних (30%) повідомили, що вже втратили когось із близьких у війні, а ще 28% заявили, що їхні родичі або друзі зараз перебувають на фронті.

