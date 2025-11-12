logo

Колоссальные изменения в России: рекордное количество россиян против войны в Украине
Колоссальные изменения в России: рекордное количество россиян против войны в Украине

Рекордное число россиян выступили против отправления своих близких на войну

12 ноября 2025, 20:24
В России зафиксирован самый высокий уровень сопротивления участию близких в войне против Украины за все время полномасштабного вторжения. Как свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра, 55% граждан не поддержали бы решение родственника подписать контракт с Минобороны РФ. Для сравнения год назад таких было только 42%, а 40% — наоборот, поддерживали бы участие в войне.

Колоссальные изменения в России: рекордное количество россиян против войны в Украине

Россияне против «СВО»

По данным социологов, только 30% респондентов сегодня готовы с одобрением относиться к тому, что кто-то из их окружения отправится на фронт. Еще в мае 2023 года большинство россиян (52%) заявляли, что положительно восприняли бы появление добровольца среди знакомых, в то время как 41% были против.

Больше всего противников мобилизации оказалось среди женщин (60%), молодежи до 24 лет (75%), малообеспеченных граждан (60%) и жителей деревень (62%). В большинстве социальных и возрастных групп количество противников превышает тех, кто поддерживает отправку близких на войну. Исключением стали жители Москвы: 41% из них быстрее поддержали решение родственника подписать контракт, тогда как 38% выступили против.

В целом, по данным опроса, 61% россиян сейчас выступают за начало переговоров и только 30% за продолжение боевых действий. Кроме того, около трети опрошенных (30%) сообщили, что уже потеряли кого-то из близких в войне, а еще 28% заявили, что их родственники или друзья сейчас находятся на фронте.

