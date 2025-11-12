Як Зеленський ставиться до розслідувань правоохоронців та антикорупціонерів

Президент Володимир Зеленський заявив про масштабне оновлення в управлінні "Енергоатомом" та відсторонення низки посадовців після розслідувань щодо можливих зловживань у сфері енергетики.

Ставлення Зеленського до розслідувань в Україні

У своєму вечірньому зверненні Глава держави повідомив, що провів детальну розмову з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, у всій енергетичній галузі має бути "максимальна чистота процесів" — без жодних схем і з повним сприянням слідчим діям.

"Буде очищення та перезавантаження управління “Енергоатомом”. Якщо є звинувачення — на них треба відповідати. Я попросив прем’єра, щоб міністр юстиції та міністр енергетики подали заяви про відставку. Депутати мають їх підтримати", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що підпише указ про санкції проти двох фігурантів справи НАБУ, пов’язаної з "Енергоатомом". Подання до РНБО внесе Кабінет Міністрів.

Зеленський наголосив, що в умовах війни, відключень світла та російських атак будь-які схеми в енергетиці є неприпустимими. "Підставляти державу — значить, відповідати за це. Порушувати закон — значить, відповідати за це", — підсумував Президент.

