logo_ukra

BTC/USD

105023

ETH/USD

3577.12

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Як Зеленський ставиться до розслідувань правоохоронців та антикорупціонерів
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Зеленський ставиться до розслідувань правоохоронців та антикорупціонерів

Зеленський анонсував очищення та перезавантаження «Енергоатому»

12 листопада 2025, 16:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Володимир Зеленський заявив про масштабне оновлення в управлінні "Енергоатомом" та відсторонення низки посадовців після розслідувань щодо можливих зловживань у сфері енергетики.

Як Зеленський ставиться до розслідувань правоохоронців та антикорупціонерів

Ставлення Зеленського до розслідувань в Україні

У своєму вечірньому зверненні Глава держави повідомив, що провів детальну розмову з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, у всій енергетичній галузі має бути "максимальна чистота процесів" — без жодних схем і з повним сприянням слідчим діям.

"Буде очищення та перезавантаження управління “Енергоатомом”. Якщо є звинувачення — на них треба відповідати. Я попросив прем’єра, щоб міністр юстиції та міністр енергетики подали заяви про відставку. Депутати мають їх підтримати", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що підпише указ про санкції проти двох фігурантів справи НАБУ, пов’язаної з "Енергоатомом". Подання до РНБО внесе Кабінет Міністрів.

Зеленський наголосив, що в умовах війни, відключень світла та російських атак будь-які схеми в енергетиці є неприпустимими. "Підставляти державу — значить, відповідати за це. Порушувати закон — значить, відповідати за це", — підсумував Президент.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що в урядових структурах розробляють законопроєкт, який може розширити використання мов національних меншин і фактично повернути російську мову у публічний простір. За його словами, документ готує Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), і він уже проходить погодження в міністерствах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://president.gov.ua/news/bude-ochishennya-ta-perezavantazhennya-upravlinnya-energoato-101301
Теги:

Новини

Всі новини