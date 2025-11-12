logo

BTC/USD

104012

ETH/USD

3498.47

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как Зеленский относится к расследованиям правоохранителей и антикоррупционеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Зеленский относится к расследованиям правоохранителей и антикоррупционеров

Зеленский анонсировал очистку и перезагрузку «Энергоатома»

12 ноября 2025, 16:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский заявил о масштабном обновлении в управлении "Энергоатомом" и отстранении ряда чиновников после расследований по поводу возможных злоупотреблений в сфере энергетики.

Как Зеленский относится к расследованиям правоохранителей и антикоррупционеров

Отношение Зеленского к расследованиям в Украине

В своем вечернем обращении Глава государства сообщил, что провел подробный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, во всей энергетической отрасли должна быть "максимальная чистота процессов" — без схем и с полным содействием следственным действиям.

"Будет очистка и перезагрузка управления Энергоатомом. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Я попросил премьера, чтобы министр юстиции и министр энергетики подали заявление об отставке. Депутаты должны их поддержать", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что подпишет указ о санкциях против двух фигурантов дела НАБУ, связанного с "Энергоатомом". Представление в СНБО внесет Кабинет Министров.

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны, отключений света и российских атак любые схемы в энергетике недопустимы. "Подставлять государство — значит отвечать за это. Нарушать закон — значит отвечать за это", — подытожил Президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что в правительственных структурах разрабатывают законопроект, который может расширить использование языков национальных меньшинств и фактически вернуть русский язык в публичное пространство. По его словам, документ готовит Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), и он уже проходит согласование в министерствах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/bude-ochishennya-ta-perezavantazhennya-upravlinnya-energoato-101301
Теги:

Новости

Все новости