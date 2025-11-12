Как Зеленский относится к расследованиям правоохранителей и антикоррупционеров

Президент Владимир Зеленский заявил о масштабном обновлении в управлении "Энергоатомом" и отстранении ряда чиновников после расследований по поводу возможных злоупотреблений в сфере энергетики.

Отношение Зеленского к расследованиям в Украине

В своем вечернем обращении Глава государства сообщил, что провел подробный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, во всей энергетической отрасли должна быть "максимальная чистота процессов" — без схем и с полным содействием следственным действиям.

"Будет очистка и перезагрузка управления Энергоатомом. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Я попросил премьера, чтобы министр юстиции и министр энергетики подали заявление об отставке. Депутаты должны их поддержать", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что подпишет указ о санкциях против двух фигурантов дела НАБУ, связанного с "Энергоатомом". Представление в СНБО внесет Кабинет Министров.

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны, отключений света и российских атак любые схемы в энергетике недопустимы. "Подставлять государство — значит отвечать за это. Нарушать закон — значит отвечать за это", — подытожил Президент.

