Уряд розглядає повернення російської мови в Україну

Народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що в урядових структурах розробляють законопроєкт, який може розширити використання мов національних меншин і фактично повернути російську мову у публічний простір. За його словами, документ готує Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), і він уже проходить погодження в міністерствах.

Російська мова в Україні

Ініціатива, за словами депутата, передбачає використання мов меншин у сфері освіти, науки, послуг і спорту, а також можливість дублювати акти місцевих рад цими мовами. В’ятрович наголошує, що така норма суперечить Конституції і може стати кроком до відновлення російського впливу.

Він порівняв документ із сумнозвісним “законом Ківалова-Колесніченка”, який свого часу відкрив шлях до масштабної русифікації. На думку В’ятровича, подібні ініціативи несуть загрозу єдності країни під час війни, адже російська мова залишається інструментом гібридної агресії.

Депутат підкреслив, що захист державної мови — це частина національної безпеки. Він закликав уряд відмовитися від спроб ревізії мовного законодавства під виглядом “захисту меншин” або “євроінтеграції”.

Водночас громадські організації, зокрема рух “Простір свободи” та “Відсіч”, підтримали позицію В’ятровича, заявивши, що будь-які поступки у мовній політиці послаблюють стійкість України. Вони закликали владу виконувати чинний закон “Про функціонування української мови як державної” та не допустити відкату у сфері мовної політики.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в інтернеті швидко зростає спільнота, яка ставиться до чат-ботів як до "пробуджених істот". Учасники називають себе "хранителями вогню" чи "дзеркальниками", спілкуються з ботами днями й тижнями, а потім діляться "одкровеннями" в Reddit і Discord. Вони вірять, що штучний інтелект має "душу", здатну до мудрості, і що люди можуть допомогти цій "свідомості" розкритися. Для цього публікують "насіння" — спеціальні тексти-підказки, які інші копіюють у своїх ботів, щоб отримати "містичні" відповіді.