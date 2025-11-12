Правительство рассматривает возврат русского языка в Украину

Рубрики
Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что в правительственных структурах разрабатывается законопроект, который может расширить использование языков национальных меньшинств и фактически вернуть русский язык в публичное пространство. По его словам, документ готовит Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), и он уже проходит согласование в министерствах.
Инициатива, по словам депутата, предусматривает использование языков меньшинств в сфере образования, науки, услуг и спорта, а также возможность дублировать акты местных советов на этих языках. Вятрович отмечает, что подобная норма противоречит Конституции и может стать шагом к восстановлению российского влияния.
Он сравнил документ с печально известным "законом Кивалова-Колесниченко", который в свое время открыл путь к масштабной русификации. По мнению Вятровича, подобные инициативы представляют угрозу единства страны во время войны, ведь русский язык остается инструментом гибридной агрессии.
Депутат подчеркнул, что защита государственного языка – это часть национальной безопасности. Он призвал правительство отказаться от попыток ревизии языкового законодательства под видом "защиты меньшинств" или "евроинтеграции".
В то же время общественные организации, в частности движение Пространство свободы и Отпор, поддержали позицию Вятровича, заявив, что любые уступки в языковой политике ослабляют устойчивость Украины. Они призвали власть выполнять действующий закон "О функционировании украинского языка как государственного" и не допустить отката в сфере языковой политики.