Правительство рассматривает возврат русского языка в Украину

Народный депутат Владимир Вятрович заявил, что в правительственных структурах разрабатывается законопроект, который может расширить использование языков национальных меньшинств и фактически вернуть русский язык в публичное пространство. По его словам, документ готовит Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), и он уже проходит согласование в министерствах.

Русский язык в Украине

Инициатива, по словам депутата, предусматривает использование языков меньшинств в сфере образования, науки, услуг и спорта, а также возможность дублировать акты местных советов на этих языках. Вятрович отмечает, что подобная норма противоречит Конституции и может стать шагом к восстановлению российского влияния.

Он сравнил документ с печально известным "законом Кивалова-Колесниченко", который в свое время открыл путь к масштабной русификации. По мнению Вятровича, подобные инициативы представляют угрозу единства страны во время войны, ведь русский язык остается инструментом гибридной агрессии.

Депутат подчеркнул, что защита государственного языка – это часть национальной безопасности. Он призвал правительство отказаться от попыток ревизии языкового законодательства под видом "защиты меньшинств" или "евроинтеграции".

В то же время общественные организации, в частности движение Пространство свободы и Отпор, поддержали позицию Вятровича, заявив, что любые уступки в языковой политике ослабляют устойчивость Украины. Они призвали власть выполнять действующий закон "О функционировании украинского языка как государственного" и не допустить отката в сфере языковой политики.

