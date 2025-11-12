Кабмин отстранил вице-президента «Энергоатома»: кто еще покинул команду

Правительство приняло решение об отстранении от должности вице-президента и члена правления НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отстранение работников «Энергоатома»

Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления компании отстранить от работы главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже доложено о подозрении, а также ряд других руководителей, чью деятельность проверяют правоохранители.

В частности, речь идет о:

директора по финансам и бюджетированию;

директора по правовому обеспечению;

руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".

Свириденко отметила, что все работники, чья причастность к возможным преступлениям будет установлена в ходе расследования НАБУ, также будут отстранены от должностей. И.о. председателя правления должны обеспечить полное содействие правоохранительным органам и прозрачность всех процедур в компании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что команда популярного YouTube-проекта Stadium Family объявила о временном прекращении деятельности после появления в СМИ информации о расследовании НАБУ по коррупционным схемам в энергетической сфере, где одним из фигурантов является бизнесмен Тимур Миндич.





В заявлении команды говорится, что дело не имеет никакого отношения к участникам, сценаристам или технической группе канала. "Мы продолжаем верить в свое сообщество и надеемся на возвращение к работе в будущем", — отметили представители Stadium Family. Канал известен своими развлекательными шоу "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы", а также вечерним шоу Stadium Night, которое выходило и на Новом канале. Согласно данным YouControl, Тимуру Миндичу принадлежит 75% компании ООО "Стедиум Фемили", а его имя указано в финальных титрах видео в качестве продюсера.

