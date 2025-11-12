Кабмин отстранил вице-президента «Энергоатома»: кто еще покинул команду

Рубрики
Правительство приняло решение об отстранении от должности вице-президента и члена правления НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Отстранение работников «Энергоатома»
Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления компании отстранить от работы главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже доложено о подозрении, а также ряд других руководителей, чью деятельность проверяют правоохранители.
В частности, речь идет о:
директора по финансам и бюджетированию;
директора по правовому обеспечению;
руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
Свириденко отметила, что все работники, чья причастность к возможным преступлениям будет установлена в ходе расследования НАБУ, также будут отстранены от должностей. И.о. председателя правления должны обеспечить полное содействие правоохранительным органам и прозрачность всех процедур в компании.