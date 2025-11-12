Украина теперь способна сбивать «Кинжалы»: каким образом

По сообщениям СМИ, украинские операторы радиоэлектронной борьбы научились вводить в заблуждение российские противокорабельные/аэробалистические ракеты "Кинжал". Новая методика не требует прямых ударов по ракете – ее навигация просто "запутывается".

Украина способна сбивать ракеты «Кинжал»

Как это описывают источники: радарные службы подмечают подход ракеты, после чего система РЭБ начинает целенаправленное воздействие на навигационные спутниковые сигналы. Из-за вмешательства ракета получает некорректные навигационные данные и теряет точность. По некоторым сообщениям вместо чистых навигационных координат аппарата выдают посторонний сигнал — в СМИ даже вспоминают, что это могут быть фрагменты известной патриотической мелодии — из-за чего боевая часть "Кинжала" отклоняется от цели и промахивается.

Эксперты подчеркивают, что речь идет о работе операторов РЭБ и специализированных систем – не о прямом поражении ракеты, а о введении ее систем в ошибочный режим. Официальные комментарии от Минобороны или разработчиков этих систем в открытых источниках пока ограничены.

Как бы то ни было, если эти сообщения подтвердятся, это означает важный тактический прорыв в способах защиты от высокоточных ударных средств — возможность нейтрализовать часть угрозы без прямого перехвата.

