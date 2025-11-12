logo

BTC/USD

101533

ETH/USD

3412.67

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина теперь способна сбивать «Кинжалы»: каким образом
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина теперь способна сбивать «Кинжалы»: каким образом

Украинские РЕБНИКИ нашли способ сбивать «Кинжалы» — СМИ

12 ноября 2025, 22:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По сообщениям СМИ, украинские операторы радиоэлектронной борьбы научились вводить в заблуждение российские противокорабельные/аэробалистические ракеты "Кинжал". Новая методика не требует прямых ударов по ракете – ее навигация просто "запутывается".

Украина теперь способна сбивать «Кинжалы»: каким образом

Украина способна сбивать ракеты «Кинжал»

Как это описывают источники: радарные службы подмечают подход ракеты, после чего система РЭБ начинает целенаправленное воздействие на навигационные спутниковые сигналы. Из-за вмешательства ракета получает некорректные навигационные данные и теряет точность. По некоторым сообщениям вместо чистых навигационных координат аппарата выдают посторонний сигнал — в СМИ даже вспоминают, что это могут быть фрагменты известной патриотической мелодии — из-за чего боевая часть "Кинжала" отклоняется от цели и промахивается.

Эксперты подчеркивают, что речь идет о работе операторов РЭБ и специализированных систем – не о прямом поражении ракеты, а о введении ее систем в ошибочный режим. Официальные комментарии от Минобороны или разработчиков этих систем в открытых источниках пока ограничены.

Как бы то ни было, если эти сообщения подтвердятся, это означает важный тактический прорыв в способах защиты от высокоточных ударных средств — возможность нейтрализовать часть угрозы без прямого перехвата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ряд принял решение об отстранении от должности вице-президента и члена правления НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления компании отстранить от работы главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова, которому уже доложено о подозрении, а также ряд других руководителей, чью деятельность проверяют правоохранители.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interestingengineering.com/military/ww2-music-russia-hypersonic-missile
Теги:

Новости

Все новости