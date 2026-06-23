Україна відрізає Крим від зовнішнього світу: на Заході розкрили деталі

Україна продовжує посилювати удари по Криму, прагнучи стратегічно обмежити його зв'язок із російською інфраструктурою. Про це пише The New York Times, зазначаючи, що атаки на військові та енергетичні об'єкти формують нову фазу війни, спрямовану на системне ослаблення логістики та управління півостровом.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, українські чиновники розглядають кримську кампанію як один із ключових елементів стратегії, здатної наблизити завершення війни. Основний акцент робиться на ударах по нафтовій інфраструктурі, військових об'єктах та транспортних маршрутах постачання.

Паралельно продовжуються атаки безпілотників на низку російських регіонів, що, за оцінкою NYT, демонструє труднощі Москви, що зростають, у спробах ізолювати населення від наслідків конфлікту. Одним із найпомітніших наслідків стала паливна нестабільність: у низці регіонів фіксуються черги на АЗС та обмеження продажів бензину.

Ситуація в Криму загострилася після заяви глави регіону Сергія Аксьонова про тимчасове призупинення вільного продажу палива. За його словами, ресурси будуть спрямовуватися лише на потреби екстрених та критично важливих служб.

Місцеві жителі та підприємці повідомляють про серйозні перебої у повсякденному житті. Власники сільгосппідприємств скаржаться на неможливість вести сезонні роботи через брак палива. Одночасно надходять повідомлення про перебої з електрикою та віялові відключення в окремих районах півострова.

Після повідомлень про пошкодження енергетичної інфраструктури влада Севастополя почала обмежувати вуличне освітлення, а мешканців закликали економити електроенергію. Додатковим чинником напруженості стала ситуація з транспортною доступністю: на виїзд із Криму утворилися багатокілометрові черги.

На тлі погіршення обстановки влада також обмежила роботу літніх таборів та масових заходів, фактично поставивши під загрозу туристичний сезон. Частина мешканців, за повідомленнями ЗМІ та соцмереж, уже залишає півострів, побоюючись подальшої ескалації.

Українське військове командування заявляє, що тиск на Крим має стратегічний характер.

"Крим – це психологічна точка перелому", — зазначив представник сил безпілотних систем України, наголошуючи на кампанії для загальної динаміки конфлікту.

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