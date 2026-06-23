Украина отрезает Крым от внешнего мира: на Западе раскрыли детали

Украина продолжает усиливать удары по Крыму, стремясь стратегически ограничить его связь с российской инфраструктурой. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что атаки на военные и энергетические объекты формируют новую фазу войны, направленную на системное ослабление логистики и управления полуостровом.

Крым. Фото: из открытых источников

По данным издания, украинские чиновники рассматривают крымскую кампанию как один из ключевых элементов стратегии, способной приблизить завершение войны. Основной акцент делается на ударах по нефтяной инфраструктуре, военным объектам и транспортным маршрутам снабжения.

Параллельно продолжаются атаки беспилотников на ряд российских регионов, что, по оценке NYT, демонстрирует растущие трудности Москвы в попытках изолировать население от последствий конфликта. Одним из наиболее заметных последствий стала топливная нестабильность: в ряде регионов фиксируются очереди на АЗС и ограничение продаж бензина.

Ситуация в Крыму обострилась после заявления главы региона Сергея Аксёнова о временной приостановке свободной продажи топлива. По его словам, ресурсы будут направляться только на нужды экстренных и критически важных служб.

Местные жители и предприниматели сообщают о серьезных перебоях в повседневной жизни. Владельцы сельхозпредприятий жалуются на невозможность вести сезонные работы из-за нехватки топлива. Одновременно поступают сообщения о перебоях с электричеством и веерных отключениях в отдельных районах полуострова.

После сообщений о повреждениях энергетической инфраструктуры власти Севастополя начали ограничивать уличное освещение, а жителей призвали экономить электроэнергию. Дополнительным фактором напряженности стала ситуация с транспортной доступностью: на выезд из Крыма образовались многокилометровые очереди.

На фоне ухудшения обстановки власти также ограничили работу летних лагерей и массовых мероприятий, фактически поставив под угрозу туристический сезон. Часть жителей, по сообщениям СМИ и соцсетей, уже покидает полуостров, опасаясь дальнейшей эскалации.

Украинское военное командование заявляет, что давление на Крым имеет стратегический характер.

"Крым – это психологическая точка перелома", — отметил представитель сил беспилотных систем Украины, подчеркивая значение кампании для общей динамики конфликта.

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