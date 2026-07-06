Україна відкрила новий фронт у тилу Росії: яку проблему не можуть вирішити окупанти

Українські Сили оборони суттєво розширили можливості ударів по російських військах завдяки масовому застосуванню безпілотників середньої дальності. Як повідомляє Associated Press, нові дрони дозволяють вражати цілі в глибокому тилу супротивника, де раніше російська логістика почувалася практично у безпеці.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Командир бригади К-2 із позивним "Кет" розповів, що головне завдання підрозділу – знищення шляхів постачання. За його словами, втративши підвезення боєприпасів, палива, продовольства та обладнання, російські підрозділи на передовий поступово втрачають боєздатність.

Журналісти зазначають, що донедавна існував своєрідний "коридор" глибиною від 25 до 200 кілометрів, який був недосяжний для більшості українських безпілотників. Тепер цю нішу зайняли апарати середньої дальності, оснащені супутниковим зв'язком Starlink, що дозволило перетворити російський тил на постійну зону ризику.

За даними підрозділу К-2, лише за травень було виконано близько 800 запусків таких безпілотників, причому понад 650 ударів досягли мети. Один із операторів із позивним "Фараон" порівняв роботу пілотів із комп'ютерними змаганнями, де вирішальне значення мають швидкість реакції та точність.

Переломним моментом стало припинення компанією SpaceX несанкціонованого використання Starlink російськими підрозділами. Після цього ефективність українських ударів помітно зросла: зараз успішними виявляються приблизно вісім із десяти вильотів, тоді як ще кілька місяців тому ситуація була протилежною.

Українські військові використовують як легкі та дешеві безпілотники Dart, виготовлені з пінопласту, дерева та деталей, надрукованих на 3D-принтері, так і важчі апарати Hornet, здатні вражати мости та важливі об'єкти інфраструктури.

За оцінкою аналітиків, основними цілями залишаються дороги, що з'єднують окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Крим. Саме через ці маршрути відбувається постачання російських військ на півдні України. Експерти вважають, що завдяки швидкості, масштабам операцій та слабкій координації російських підрозділів Україна поки що зберігає ініціативу в цій новій фазі війни дронів.

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