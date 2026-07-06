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Украина открыла новый фронт в тылу России: какую проблему не могут решить оккупанты

Новые беспилотники закрыли «мертвую зону» между фронтом и глубоким тылом, лишая российскую армию снабжения и вынуждая срочно менять тактику

6 июля 2026, 10:25
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Кравцев Сергей

Украинские Силы обороны существенно расширили возможности ударов по российским войскам благодаря массовому применению беспилотников средней дальности. Как сообщает Associated Press, новые дроны позволяют поражать цели в глубоком тылу противника, где ранее российская логистика чувствовала себя практически в безопасности.

Украина открыла новый фронт в тылу России: какую проблему не могут решить оккупанты

Дрон. Фото: из открытых источников

Командир бригады К-2 с позывным "Кет" рассказал, что главная задача подразделения – уничтожение путей снабжения. По его словам, лишившись подвоза боеприпасов, топлива, продовольствия и оборудования, российские подразделения на передовой постепенно теряют боеспособность.

Журналисты отмечают, что до недавнего времени существовал своеобразный "коридор" глубиной от 25 до 200 километров, который был недосягаем для большинства украинских беспилотников. Теперь эту нишу заняли аппараты средней дальности, оснащенные спутниковой связью Starlink, что позволило превратить российский тыл в постоянную зону риска.

По данным подразделения К-2, только за май было выполнено около 800 запусков таких беспилотников, причем более 650 ударов достигли целей. Один из операторов с позывным "Фараон" сравнил работу пилотов с компьютерными соревнованиями, где решающее значение имеют скорость реакции и точность.

Переломным моментом, как отмечает AP, стало прекращение компанией SpaceX несанкционированного использования Starlink российскими подразделениями. После этого эффективность украинских ударов заметно выросла: сейчас успешными оказываются примерно восемь из десяти вылетов, тогда как еще несколько месяцев назад ситуация была противоположной.

Украинские военные используют как легкие и дешевые беспилотники Dart, изготовленные из пенопласта, дерева и деталей, напечатанных на 3D-принтере, так и более тяжелые аппараты Hornet, способные поражать мосты и важные объекты инфраструктуры.

По оценке аналитиков, основными целями остаются дороги, соединяющие оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Крым. Именно через эти маршруты проходит снабжение российских войск на юге Украины. Эксперты считают, что благодаря скорости, масштабам операций и слабой координации российских подразделений Украина пока сохраняет инициативу в этой новой фазе войны дронов.

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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-midrange-drones-war-c0909dbcc38d597142d1c662979c8406
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