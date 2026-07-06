Кремль предложил шестичасовое перемирие: что за этим стоит

Предложение России объявить шестичасовое прекращение огня в районе Константиновки не было попыткой приблизить мирное урегулирование войны. Напротив, Кремль использовал эту инициативу как элемент информационной операции, направленной против Украины и ее западных партнеров. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Российское Минобороны предложило прекратить боевые действия на несколько часов якобы для передачи Украине тел погибших военнослужащих. Впоследствии в Москве заявили, что Киев отказался от инициативы, несмотря на интерес к событию со стороны иностранных журналистов.

Однако в ISW напоминают, что украинские власти официально не подтверждали отказ от предложения. Более того, аналитики подчеркивают: Россия не контролирует Константиновку, хотя ранее неоднократно заявляла о ее захвате. По данным экспертов, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в городе и наносят удары по российским диверсионным группам, которые пытаются закрепиться в отдельных районах.

В Институте считают, что российское командование прекрасно понимало: Украина не согласится на подобное перемирие. Причина заключается в высоком риске того, что российские войска использовали бы паузу для переброски резервов, ротации подразделений, подвоза боеприпасов и закрепления на новых позициях.

Аналитики напоминают, что Москва уже прибегала к аналогичной тактике осенью 2025 года, предлагая временное прекращение огня возле Купянска и Покровска. Тогда Кремль также пытался создать впечатление готовности к переговорам, одновременно распространяя недостоверную информацию об окружении украинских войск.

В ISW убеждены, что подобные инициативы являются частью стратегии когнитивной войны. Их задача – сформировать на Западе мнение, будто именно Украина препятствует мирному процессу, тогда как Россия демонстрирует готовность к переговорам, одновременно пытаясь получить военные преимущества на поле боя.

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