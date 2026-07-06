Кремль запропонував шестигодинне перемир'я: що за цим стоїть

Пропозиція Росії оголосити шестигодинне припинення вогню у районі Костянтинівки була спробою наблизити мирне врегулювання війни. Навпаки, Кремль використав цю ініціативу як елемент інформаційної операції, спрямованої проти України та її західних партнерів. Такий висновок аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Російське Міноборони запропонувало припинити бойові дії на кілька годин нібито для передачі Україні тіл загиблих військовослужбовців. Згодом у Москві заявили, що Київ відмовився від ініціативи, незважаючи на інтерес до події з боку іноземних журналістів.

Однак в ISW нагадують, що українська влада офіційно не підтверджувала відмову від пропозиції. Більше того, аналітики наголошують: Росія не контролює Костянтинівку, хоча раніше неодноразово заявляла про її захоплення. За даними експертів, українські підрозділи продовжують утримувати позиції у місті та завдають ударів по російським диверсійним групам, які намагаються закріпитися в окремих районах.

В Інституті вважають, що російське командування чудово розуміло: Україна не погодиться на таке перемир'я. Причина полягає у високому ризику того, що російські війська використали б паузу для перекидання резервів, ротації підрозділів, підвезення боєприпасів та закріплення на нових позиціях.

Аналітики нагадують, що Москва вже вдавалася до аналогічної тактики восени 2025 року, пропонуючи тимчасове припинення вогню біля Куп'янська та Покровська. Тоді Кремль також намагався створити враження готовності до переговорів, одночасно розповсюджуючи недостовірну інформацію про оточення українських військ.

В ISW переконані, що такі ініціативи є частиною стратегії когнітивної війни. Їхнє завдання – сформувати на Заході думку, ніби саме Україна перешкоджає мирному процесу, тоді як Росія демонструє готовність до переговорів, водночас намагаючись здобути військові переваги на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля та перспективи завершення війни. За словами українського лідера, він бачить "реальну перспективу" досягнення миру за збереження рішучої підтримки з боку Сполучених Штатів.