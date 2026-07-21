Україна відкрила новий фронт: що в РФ перетворилося на смертельно небезпечну зону

Україна почала активно застосовувати ударні безпілотники середньої дальності, які кардинально змінюють ситуацію на полі бою та створюють серйозні проблеми для російської армії. Як повідомляє Business Insider, нова технологія дозволяє завдавати ударів по об'єктах, розташованим у глибокому тилу противника, де раніше російські військові почувалися відносно безпечно.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Колишній оператор безпілотників Дмитро Жлуктенко, який зараз займається аналізом бойового досвіду у складі 413 полку безпілотних систем RAID, розповів, що сучасні українські апарати здатні використовувати термінали Starlink для отримання сталого зв'язку. Це дозволяє виводити безпілотники на ключові транспортні маршрути та вести так зване "вільне полювання" за російською військовою технікою.

За його словами, найбільш уразливою стала зона на відстані до 100 км від лінії фронту, де проходять основні маршрути постачання російських військ. Саме тут щодня переміщуються колони з боєприпасами, паливом та технікою, що значно збільшує ймовірність успішного ураження цілей.

Business Insider зазначає, що нові безпілотники зайняли нішу між FPV-дронами, що діють безпосередньо на лінії фронту, та далекобійними апаратами, які атакують аеродроми, нафтобази та військові об'єкти у глибині Росії.

Експерти вважають, що російська армія поки що не має ефективної системи захисту цієї "середньої зони". За словами Жлуктенка, перекидання додаткових засобів протиповітряної оборони вимагатиме величезних ресурсів, оскільки Україна одночасно чинить тиск і на інші ділянки фронту.

Військові аналітики вважають, що розширення застосування таких дронів змушує російське командування постійно перерозподіляти сили ППО та ускладнює логістику армії РФ. У Києві вважають, що ця технологія відкриває нові можливості для подальшого ослаблення російських військ без необхідності вести масштабні наступальні операції.

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