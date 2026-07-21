Украина открыла новый фронт: что в РФ превратилось в смертельно опасную зону

Украина начала активно применять ударные беспилотники средней дальности, которые кардинально меняют ситуацию на поле боя и создают серьезные проблемы для российской армии. Как сообщает Business Insider, новая технология позволяет наносить удары по объектам, расположенным в глубоком тылу противника, где раньше российские военные чувствовали себя относительно безопасно.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Бывший оператор беспилотников Дмитрий Жлуктенко, который сейчас занимается анализом боевого опыта в составе 413-го полка беспилотных систем RAID, рассказал, что современные украинские аппараты способны использовать терминалы Starlink для получения устойчивой связи. Это позволяет выводить беспилотники на ключевые транспортные маршруты и вести так называемую "свободную охоту" за российской военной техникой.

По его словам, наиболее уязвимой стала зона на расстоянии до 100 километров от линии фронта, где проходят основные маршруты снабжения российских войск. Именно здесь ежедневно перемещаются колонны с боеприпасами, топливом и техникой, что значительно увеличивает вероятность успешного поражения целей.

Business Insider отмечает, что новые беспилотники заняли нишу между FPV-дронами, действующими непосредственно на линии фронта, и дальнобойными аппаратами, которые атакуют аэродромы, нефтебазы и военные объекты в глубине России.

Эксперты считают, что у российской армии пока отсутствует эффективная система защиты этой "средней зоны". По словам Жлуктенко, переброска дополнительных средств противовоздушной обороны потребует огромных ресурсов, поскольку Украина одновременно оказывает давление и на другие участки фронта.

Военные аналитики полагают, что расширение применения таких дронов вынуждает российское командование постоянно перераспределять силы ПВО и усложняет логистику армии РФ. В Киеве считают, что именно эта технология открывает новые возможности для дальнейшего ослабления российских войск без необходимости вести масштабные наступательные операции.

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