Україна відкинула останню пропозицію по Донбасу: що не так з переговорами

Створення демілітаризованої економічної зони на Донбасі виглядає нереалістичним сценарієм. Особливо якщо йдеться про формат спільного українсько-російського управління. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців та аналітиків.

Переговори у Женеві (фото з відкритих джерел)

Видання зазначає, що під час останнього раунду переговорів у Женеві 17–18 лютого представники Києва і Москви обговорювали ідею створення спільної цивільної адміністрації України та Росії для управління демілітаризованою зоною на Донбасі. Така ініціатива передбачала відведення як українських, так і російських військових із регіону.

Як розповів поінформований співрозмовник Kyiv Independent, цю незвичну пропозицію висунули представники американської делегації, які намагаються зберігати статус нейтрального посередника. Водночас українські чиновники, з якими спілкувалися журналісти, заявили, що не уявляють навіть створення просто демілітаризованої зони на Донбасі, не кажучи вже про спільне цивільне управління.

Народний депутат Олександр Мережко, який очолює парламентський комітет у закордонних справах, наголосив, що така модель фактично означала б виведення українських військ із Донбасу.

"У цьому суть проблеми. Для нас це неприйнятно. Ми не можемо залишити ці укріплені райони Донецької області та фактично віддати їх", – сказав він.

На думку Мережка, американська сторона, ймовірно, уявляє подібний формат за аналогією з демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореями. Водночас депутат підкреслив, що буферна зона на Корейському півострові значно коротша, ніж нинішня лінія фронту в Україні.

Мережко вважає, що логіка запропонованої американцями ідеї полягає у спробі певною мірою задовольнити вимоги Кремля, хоча цього разу, за його словами, це було подано в іншій формі.

У підсумку, оскільки Україна відкидає будь-які сценарії здачі Донбасу, мирні переговори опинилися в глухому куті, пише Kyiv Independent.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Україна може погодитися на територіальні поступки в межах потенційного мирного врегулювання в обмін на перспективу прискореного вступу до Європейського Союзу в найближчі роки. Про це повідомляє Die Welt.

За оцінками європейських чиновників, Сполучені Штати як посередники під час мирних переговорів просувають сценарій, відповідно до якого Київ може отримати членство в ЄС і гарантії безпеки в обмін на те, що Росія "значною мірою" встановить контроль над Донбасом.

Дипломати в Брюсселі зазначили, що президенту України Володимир Зеленський "потрібен реальний козир", якщо він прагне заручитися підтримкою суспільства щодо можливих територіальних поступок Росії. Саме тому Європейський Союз може розглянути прискорення процесу вступу України до об’єднання.

Повідомляється, що в обговорюваному мирному плані як можлива дата вступу України до ЄС називається 2027 рік. Водночас джерела в Брюсселі не очікують членства вже наступного року і вважають більш реалістичними терміни у проміжку 2028–2030 років.