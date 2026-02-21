logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході припустили заради чого Україна може погодитися на територіальні поступки
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході припустили заради чого Україна може погодитися на територіальні поступки

У Брюсселі не очікують членства України в наступному році і називають більш ймовірними терміни 2028-2030 років

21 лютого 2026, 04:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

передати Донбас під контроль держави-агресорки Росії, адже під час оборони цих територій загинули тисячі українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

На Заході припустили заради чого Україна може погодитися на територіальні поступки

Вступ України до ЄС (фото з відкритих джерел)

 "Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові – тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", – пояснив він в інтервʼю журналісту Пірс Морган.

Глава держави наголосив, що питання Донбасу стосується не лише територій, а й людей, а також безпекової стратегії країни. "Донбас – це частина нашої незалежності й наших цінностей. Свобода для нас – не порожнє слово", – додав президент.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus6995d94c026df14c655f7605/ukraine-unselige-verteidigungsfalle-die-heikle-ukraine-frage-die-bruessel-lange-vermeiden-wollte.html
Теги:

Новини

Всі новини