На Заході припустили заради чого Україна може погодитися на територіальні поступки

передати Донбас під контроль держави-агресорки Росії, адже під час оборони цих територій загинули тисячі українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Вступ України до ЄС (фото з відкритих джерел)

"Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові – тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", – пояснив він в інтервʼю журналісту Пірс Морган.

Глава держави наголосив, що питання Донбасу стосується не лише територій, а й людей, а також безпекової стратегії країни. "Донбас – це частина нашої незалежності й наших цінностей. Свобода для нас – не порожнє слово", – додав президент.

