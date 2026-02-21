На Западе предположили, ради чего Украина может согласиться на территориальные уступки

передать Донбасс
под контроль государства-агрессорки России, ведь во время обороны этих территорий погибли тысячи украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)
"Просто сдать? Я не могу поддержать такую идею. И не уверен, что наши люди будут готовы – тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", – объяснил он в интервью журналисту Пирс Морган.
Глава государства подчеркнул, что вопрос Донбасса касается не только территорий, но и людей, а также стратегии безопасности страны. "Донбасс – это часть нашей независимости и наших ценностей. Свобода для нас – не пустое слово", – добавил президент.
