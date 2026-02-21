logo

На Западе предположили, ради чего Украина может согласиться на территориальные уступки
НОВОСТИ

На Западе предположили, ради чего Украина может согласиться на территориальные уступки

В Брюсселе не ожидают членства Украины в следующем году и называют более вероятными сроки 2028-2030 годов

21 февраля 2026, 04:00
Автор:
Лиля Воробьева

передать Донбасс под контроль государства-агрессорки России, ведь во время обороны этих территорий погибли тысячи украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На Западе предположили, ради чего Украина может согласиться на территориальные уступки

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

"Просто сдать? Я не могу поддержать такую идею. И не уверен, что наши люди будут готовы – тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", – объяснил он в интервью журналисту Пирс Морган.

Глава государства подчеркнул, что вопрос Донбасса касается не только территорий, но и людей, а также стратегии безопасности страны. "Донбасс – это часть нашей независимости и наших ценностей. Свобода для нас – не пустое слово", – добавил президент.



Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus6995d94c026df14c655f7605/ukraine-unselige-verteidigungsfalle-die-heikle-ukraine-frage-die-bruessel-lange-vermeiden-wollte.html
