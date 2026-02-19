logo_ukra

Зеленський зробив нову жорстку заяву про долю Донбасу
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив нову жорстку заяву про долю Донбасу

Зеленський зазначив, що тут мова не лише про території

19 лютого 2026, 03:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Україна не може просто передати Донбас під контроль держави-агресорки Росії, адже під час оборони цих територій загинули тисячі українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зробив нову жорстку заяву про долю Донбасу

Володимир Зеленський(фото з відкритих джерел)

"Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові – тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", – пояснив він в інтервʼю журналісту Пірс Морган.

Глава держави наголосив, що питання Донбасу стосується не лише територій, а й людей, а також безпекової стратегії країни.

"Донбас – це частина нашої незалежності й наших цінностей. Свобода для нас – не порожнє слово", – додав президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україні необхідні міжнародні гарантії безпеки. Однак навіть їх наявність не може повністю виключити ризик нової агресії з боку російського диктатора Володимир Путін.

"З усією повагою до Америки як сильної країни – нам потрібні гарантії безпеки. Але ніхто не може дати слово, що Путін не прийде знову".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив низку заяв за підсумками другого дня переговорів щодо українського врегулювання, які проходили у Женеві. За його словами, результати поїздки будуть представлені безпосередньо главі Кремля.

Коментуючи хід обговорень у середу, речник Кремля закликав не робити передчасних висновків через те, що зустріч тривала менше часу, ніж у перший день. На його думку, "меньшая длительность переговоров по Украине в Женеве в среду по сравнению с первым днем обсуждения не говорит об отсутствии прогресса".

 



