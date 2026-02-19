Украина не может просто передать Донбасс под контроль государства-агрессорки России, ведь во время обороны этих территорий погибли тысячи украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Просто сдать? Я не могу поддержать такую идею. И не уверен, что наши люди будут готовы – тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", – объяснил он в интервью журналисту Пирс Морган .

Глава государства подчеркнул, что вопрос Донбасса касается не только территорий, но и людей, а также стратегии безопасности страны.

"Донбасс – это часть нашей независимости и наших ценностей. Свобода для нас – не пустое слово", – добавил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы международные гарантии безопасности. Однако даже их наличие не может полностью исключить риск новой агрессии со стороны российского диктатора Владимира Путина .

"Со всем уважением к Америке как сильной стране – нам нужны гарантии безопасности. Но никто не может дать слово, что Путин не придет снова".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пресс -секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по итогам второго дня переговоров по украинскому урегулированию, которые проходили в Женеве. По его словам, результаты поездки будут представлены непосредственно главе Кремля.

Комментируя ход обсуждений в среду, представитель Кремля призвал не делать преждевременных выводов из-за того, что встреча длилась меньше времени, чем в первый день. По его мнению, "меньшая продолжительность переговоров по Украине в Женеве в среду по сравнению с первым днем обсуждения не говорит об отсутствии прогресса".

