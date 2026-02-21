Украина отвергла последнее предложение по Донбассу: что не так с переговорами

Создание демилитаризованной экономической зоны в Донбассе выглядит нереалистичным сценарием. Особенно если речь идет о формате совместного украинско-российского управления. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и аналитиков.

Переговоры в Женеве (фото из открытых источников)

В ходе последнего раунда переговоров в Женеве 17–18 февраля представители Киева и Москвы обсуждали идею создания общей гражданской администрации Украины и России для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Такая инициатива предполагала отвод как украинских, так и российских военных из региона.

Как рассказал информированный собеседник Kyiv Independent, это необычное предложение выдвинули представители американской делегации, пытающиеся сохранять статус нейтрального посредника. В то же время, украинские чиновники, с которыми общались журналисты, заявили, что не представляют даже создания просто демилитаризованной зоны на Донбассе, не говоря уже о совместном гражданском управлении.

Народный депутат Александр Мережко , возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, подчеркнул, что такая модель фактически означала бы вывод украинских войск из Донбасса.

"В этом суть проблемы. Для нас это неприемлемо. Мы не можем оставить эти укрепленные районы Донецкой области и фактически отдать их", – сказал он.

По мнению Сережко, американская сторона, вероятно, представляет подобный формат по аналогии с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями. В то же время депутат подчеркнул, что буферная зона на Корейском полуострове значительно короче нынешней линии фронта в Украине.

Мережко считает, что логика предложенной американцами идеи состоит в попытке в определенной степени удовлетворить требования Кремля, хотя в этот раз, по его словам, это было представлено в другой форме.

В итоге, поскольку Украина исключает любые сценарии сдачи Донбасса, мирные переговоры оказались в тупике , пишет Kyiv Independent.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина может согласиться на территориальные уступки в рамках потенциального мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Европейский Союз в ближайшие годы. Об этом сообщает Die Welt .

По оценкам европейских чиновников, Соединенные Штаты как посредники во время мирных переговоров продвигают сценарий, согласно которому Киев может получить членство в ЕС и гарантии безопасности в обмен на то, что Россия "в значительной степени" установит контроль над Донбассом.

Дипломаты в Брюсселе отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужен реальный козырь", если он стремится заручиться поддержкой общества относительно возможных территориальных уступок России. Поэтому Европейский Союз может рассмотреть ускорение процесса вступления Украины в объединение.

Сообщается, что в обсуждаемом мирном плане, как возможная дата вступления Украины в ЕС, называется 2027 год. В то же время, источники в Брюсселе не ожидают членства уже в следующем году и считают более реалистичными сроки в промежутке 2028–2030 годов.