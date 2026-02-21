Украина отвергла последнее предложение по Донбассу: что не так с переговорами

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Создание демилитаризованной экономической зоны в Донбассе выглядит нереалистичным сценарием. Особенно если речь идет о формате совместного украинско-российского управления. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и аналитиков.
Переговоры в Женеве (фото из открытых источников)
В ходе последнего раунда переговоров в Женеве 17–18 февраля представители Киева и Москвы обсуждали идею создания общей гражданской администрации Украины и России для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Такая инициатива предполагала отвод как украинских, так и российских военных из региона.
Как рассказал информированный собеседник Kyiv Independent, это необычное предложение выдвинули представители американской делегации, пытающиеся сохранять статус нейтрального посредника. В то же время, украинские чиновники, с которыми общались журналисты, заявили, что не представляют даже создания просто демилитаризованной зоны на Донбассе, не говоря уже о совместном гражданском управлении.
Народный депутат Александр Мережко , возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, подчеркнул, что такая модель фактически означала бы вывод украинских войск из Донбасса.
По мнению Сережко, американская сторона, вероятно, представляет подобный формат по аналогии с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореями. В то же время депутат подчеркнул, что буферная зона на Корейском полуострове значительно короче нынешней линии фронта в Украине.
Мережко считает, что логика предложенной американцами идеи состоит в попытке в определенной степени удовлетворить требования Кремля, хотя в этот раз, по его словам, это было представлено в другой форме.
В итоге, поскольку Украина исключает любые сценарии сдачи Донбасса, мирные переговоры оказались в тупике , пишет Kyiv Independent.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина может согласиться на территориальные уступки в рамках потенциального мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Европейский Союз в ближайшие годы. Об этом сообщает Die Welt .
По оценкам европейских чиновников, Соединенные Штаты как посредники во время мирных переговоров продвигают сценарий, согласно которому Киев может получить членство в ЕС и гарантии безопасности в обмен на то, что Россия "в значительной степени" установит контроль над Донбассом.
Дипломаты в Брюсселе отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужен реальный козырь", если он стремится заручиться поддержкой общества относительно возможных территориальных уступок России. Поэтому Европейский Союз может рассмотреть ускорение процесса вступления Украины в объединение.
Сообщается, что в обсуждаемом мирном плане, как возможная дата вступления Украины в ЕС, называется 2027 год. В то же время, источники в Брюсселе не ожидают членства уже в следующем году и считают более реалистичными сроки в промежутке 2028–2030 годов.