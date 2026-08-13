Україна відкинула армію Путіна: у США розповіли, як ЗСУ зірвали плани Кремля

Українські війська провели масштабну контрнаступну операцію на Олександрівському напрямі, яка тривала з 29 січня до 12 серпня 2026 року. Її результати свідчать про помітні тактичні успіхи ЗСУ та серйозно ускладнюють реалізацію російських планів на весняно-літню кампанію.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

12 серпня президент Володимир Зеленський обговорив підсумки операції з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу Ігорем Скібюком та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

За даними українського командування, за час операції військові звільнили понад 745 кв. км території та зачистили ще понад 300 кв. км від російських інфільтраційних груп. Зокрема, під контроль України повернулися 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

В Інституті вивчення війни вважають, що реальний масштаб просування ЗСУ може бути навіть більшим. За консервативними підрахунками аналітиків, українські сили звільнили близько 626,7 кв. км на Олександрівському напрямку та у північній частині Гуляйпільського напрямку. При цьому методика ISW може недооцінювати український поступ.

Особливо важливим є те, що ЗСУ змогли не просто утримувати оборону, а провести локальні наступальні дії з використанням механізованого маневру.

За оцінкою ISW, успіху сприяли покращення українського оперативного планування, придушення російської ППО, удари по логістиці, перевага українських дронів на тактичному рівні та порушення російської системи Starlink.

Контрнаступ також змусив російське командування перерозподіляти сили між ділянками фронту. З огляду на зниження темпів російського набору особового складу це створює Кремля додаткову проблему.

Показово, що за той самий період російська армія захопила або інфільтрувалася приблизно на 383 кв. км на всій лінії фронту, тоді як втратила близько 234 кв. км. Таким чином, успіх ЗСУ під Олександрівкою став одним із найпомітніших тактичних результатів України у 2026 році.

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