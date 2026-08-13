Украина отбросила армию Путина: в США рассказали, как ВСУ сорвали планы Кремля

Украинские войска провели масштабную контрнаступательную операцию на Александровском направлении, которая продолжалась с 29 января по 12 августа 2026 года. Ее результаты свидетельствуют о заметных тактических успехах ВСУ и серьезно осложняют реализацию российских планов на весенне-летнюю кампанию.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

12 августа президент Владимир Зеленский обсудил итоги операции с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генштаба Игорем Скибюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом.

По данным украинского командования, за время операции военные освободили более 745 кв. км территории и зачистили еще свыше 300 кв. км от российских инфильтрационных групп. В частности, под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Институте изучения войны считают, что реальный масштаб продвижения ВСУ может быть даже больше. По консервативным подсчетам аналитиков, украинские силы освободили около 626,7 кв. км на Александровском направлении и в северной части Гуляйпольского направления. При этом методика ISW может недооценивать украинское продвижение.

Особенно важным является то, что ВСУ смогли не просто удерживать оборону, а провести локальные наступательные действия с использованием механизированного маневра.

По оценке ISW, успеху способствовали улучшение украинского оперативного планирования, подавление российской ПВО, удары по логистике, превосходство украинских дронов на тактическом уровне и нарушение российской системы Starlink.

Контрнаступление также заставило российское командование перераспределять силы между участками фронта. На фоне снижения темпов российского набора личного состава это создает для Кремля дополнительную проблему.

Показательно, что за тот же период российская армия захватила или инфильтрировалась лишь примерно на 383 кв. км по всей линии фронта, тогда как потеряла около 234 кв. км. Таким образом, успех ВСУ под Александровкой стал одним из наиболее заметных тактических результатов Украины в 2026 году.

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