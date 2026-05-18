Україна відбила важливе місто: спецназ ГУР прорвав оборону росіян на Запоріжжі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сили оборони України провели успішну операцію на Запорізькому напрямі та повернули під контроль Степногірськ. Наступальні дії здійснювало спецпідрозділ ГУР "Артан" у координації із суміжними підрозділами.
Спецназ ГУР. Фото: з відкритих джерел
Як повідомили в українській розвідці, операція включала серію активних штурмових дій, спрямованих на витіснення російських військ із міста та стабілізацію ситуації в районі. Українські бійці атакували укріплені позиції окупантів, використовуючи аеророзвідку та точкову вогневу поразку.
Під час заходу штурмових груп у місто російські сили спробували знищити техніку українських військових за допомогою FPV-дрону. Проте безпілотника було ліквідовано ще до удару, що дозволило продовжити операцію без втрат техніки.
Командир підрозділу "Артан" Віктор Торкотюк розповів, що зачистка проходила у складних умовах. За його словами, українські сили перевіряли кожен будинок на наявність мін, засідок та залишків російських підрозділів.
Він додав, що українські захисники готові до можливих нових спроб російських військ повернутися до міста.
Внаслідок операції російські підрозділи були вибиті з укріплених позицій, а ключові точки Степногірська знову перейшли під контроль України. У ГУР наголошують, що звільнення населеного пункту має важливе значення для стабілізації фронту на Запорізькому напрямку.
На тлі постійних атак РФ та спроб просунутися на півдні України успішна операція у Степногірську стала одним із найпомітніших тактичних успіхів українських сил за останній час.
Читайте також на порталі "Коментарі" – війна в Україні: розвідка Естонії розповіла, чому Путін стоїть перед складним вибором.