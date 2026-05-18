Україна відбила важливе місто: спецназ ГУР прорвав оборону росіян на Запоріжжі

Сили оборони України провели успішну операцію на Запорізькому напрямі та повернули під контроль Степногірськ. Наступальні дії здійснювало спецпідрозділ ГУР "Артан" у координації із суміжними підрозділами.

Спецназ ГУР.

Як повідомили в українській розвідці, операція включала серію активних штурмових дій, спрямованих на витіснення російських військ із міста та стабілізацію ситуації в районі. Українські бійці атакували укріплені позиції окупантів, використовуючи аеророзвідку та точкову вогневу поразку.

Під час заходу штурмових груп у місто російські сили спробували знищити техніку українських військових за допомогою FPV-дрону. Проте безпілотника було ліквідовано ще до удару, що дозволило продовжити операцію без втрат техніки.

Командир підрозділу "Артан" Віктор Торкотюк розповів, що зачистка проходила у складних умовах. За його словами, українські сили перевіряли кожен будинок на наявність мін, засідок та залишків російських підрозділів.

"Штурмові дії проводилися злагоджено. Кожен будинок був перевірений на наявність сюрпризів і залишків живої сили противника", — зазначив Торкотюк.

Він додав, що українські захисники готові до можливих нових спроб російських військ повернутися до міста.

Внаслідок операції російські підрозділи були вибиті з укріплених позицій, а ключові точки Степногірська знову перейшли під контроль України. У ГУР наголошують, що звільнення населеного пункту має важливе значення для стабілізації фронту на Запорізькому напрямку.

На тлі постійних атак РФ та спроб просунутися на півдні України успішна операція у Степногірську стала одним із найпомітніших тактичних успіхів українських сил за останній час.

