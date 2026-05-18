logo

BTC/USD

77247

ETH/USD

2133.03

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина отбила важный город: спецназ ГУР прорвал оборону россиян на Запорожье
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина отбила важный город: спецназ ГУР прорвал оборону россиян на Запорожье

Силы обороны взяли под контроль ключевые позиции в Степногорске

18 мая 2026, 13:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Украины провели успешную операцию на Запорожском направлении и вернули под контроль Степногорск. Наступательные действия осуществляло спецподразделение ГУР "Артан" в координации со смежными подразделениями.

Украина отбила важный город: спецназ ГУР прорвал оборону россиян на Запорожье

Спецназ ГУР. Фото: из открытых источников

Как сообщили в украинской разведке, операция включала серию активных штурмовых действий, направленных на вытеснение российских войск из города и стабилизацию ситуации в районе. Украинские бойцы атаковали укрепленные позиции оккупантов, используя аэроразведку и точечное огневое поражение.

Во время захода штурмовых групп в город российские силы попытались уничтожить технику украинских военных с помощью FPV-дрона. Однако беспилотник был ликвидирован еще до удара, что позволило продолжить операцию без потерь техники.

Командир подразделения "Артан" Виктор Торкотюк рассказал, что зачистка проходила в сложных условиях. По его словам, украинские силы проверяли каждый дом на наличие мин, засад и остатков российских подразделений.

"Штурмовые действия проводились слаженно. Каждый дом был проверен на наличие “сюрпризов” и остатков живой силы противника", — отметил Торкотюк. 

Он добавил, что украинские защитники готовы к возможным новым попыткам российских войск вернуться в город.

В результате операции российские подразделения были выбиты с укрепленных позиций, а ключевые точки Степногорска снова перешли под контроль Украины. В ГУР подчеркивают, что освобождение населенного пункта имеет важное значение для стабилизации фронта на Запорожском направлении.

На фоне постоянных атак РФ и попыток продвинуться на юге Украины успешная операция в Степногорске стала одним из самых заметных тактических успехов украинских сил за последнее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: разведка Эстонии рассказала, почему Путин стоит перед сложным выбором.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/8464
Теги:

Новости

Все новости