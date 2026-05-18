Украина отбила важный город: спецназ ГУР прорвал оборону россиян на Запорожье

Силы обороны Украины провели успешную операцию на Запорожском направлении и вернули под контроль Степногорск. Наступательные действия осуществляло спецподразделение ГУР "Артан" в координации со смежными подразделениями.

Спецназ ГУР.

Как сообщили в украинской разведке, операция включала серию активных штурмовых действий, направленных на вытеснение российских войск из города и стабилизацию ситуации в районе. Украинские бойцы атаковали укрепленные позиции оккупантов, используя аэроразведку и точечное огневое поражение.

Во время захода штурмовых групп в город российские силы попытались уничтожить технику украинских военных с помощью FPV-дрона. Однако беспилотник был ликвидирован еще до удара, что позволило продолжить операцию без потерь техники.

Командир подразделения "Артан" Виктор Торкотюк рассказал, что зачистка проходила в сложных условиях. По его словам, украинские силы проверяли каждый дом на наличие мин, засад и остатков российских подразделений.

"Штурмовые действия проводились слаженно. Каждый дом был проверен на наличие “сюрпризов” и остатков живой силы противника", — отметил Торкотюк.

Он добавил, что украинские защитники готовы к возможным новым попыткам российских войск вернуться в город.

В результате операции российские подразделения были выбиты с укрепленных позиций, а ключевые точки Степногорска снова перешли под контроль Украины. В ГУР подчеркивают, что освобождение населенного пункта имеет важное значение для стабилизации фронта на Запорожском направлении.

На фоне постоянных атак РФ и попыток продвинуться на юге Украины успешная операция в Степногорске стала одним из самых заметных тактических успехов украинских сил за последнее время.

