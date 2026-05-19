Україна вибачилася перед Естонією після атаки дронів на Росію: що сталося

Україна перепросила Естонію після збиття дрона над територією країни.

19 травня 2026, 15:45
Slava Kot

Україна офіційно вибачилася перед Естонією після інциденту з безпілотником, який 19 травня був збитий над територією країни. У Києві заявили, що причиною подібних випадків є дії російських систем радіоелектронної боротьби, які змінюють маршрут українських дронів під час атак по території РФ.

Український дрон. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що йдеться про "ненавмисні інциденти", а українська сторона співпрацює з балтійськими партнерами для з’ясування всіх обставин.

"Ми вибачаємося перед Естонією та всіма нашими балтійськими друзями за такі ненавмисні інциденти. Ми перебуваємо та залишаємося в тісній співпраці між нашими спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігти, включно з прямою залученістю наших експертних груп", — йдеться в заяві.

За словами представника МЗС, Росія продовжує використовувати засоби РЕБ для перенаправлення українських безпілотників у бік сусідніх держав. Водночас Київ категорично заперечив твердження російської пропаганди про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітряний простір для атак на РФ.

У МЗС підкреслили, що Україна не зверталася до Естонії, Латвії, Литви чи Фінляндії з проханням про використання їхнього повітряного простору. За словами Тихого, усі удари здійснюються в межах права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Інцидент 19 травня став першим випадком, коли над територією Естонії було збито ймовірно український ударний дрон. За даними місцевих медіа, безпілотник знищили за допомогою румунського винищувача, який брав участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Через загрозу в частині країни оголошували повітряну тривогу.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2056702352892084714
