Украина извинилась перед Эстонией после атаки дронов на Россию: что произошло

Украина официально принесла извинения Эстонии после инцидента с беспилотником, который 19 мая был сбит над территорией страны. В Киеве заявили, что причиной подобных случаев являются действия российских систем радиоэлектронной борьбы, изменяющих маршрут украинских дронов во время атак по территории РФ.

Украинский дрон. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что речь идет о "непреднамеренных инцидентах", а украинская сторона сотрудничает с балтийскими партнерами для выяснения всех обстоятельств.

"Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты. Мы находимся и остаемся в тесном сотрудничестве между нашими специализированными учреждениями, чтобы докопаться до сути каждого дела и искать способы их предотвратить, включая прямую вовлеченность наших экспертных групп", — говорится в заявлении.

По словам представителя МИД, Россия продолжает использовать средства РЭБ для перенаправления украинских беспилотников в сторону соседних государств. В то же время Киев категорически отрицал утверждение российской пропаганды о том, что страны Балтии якобы разрешают использовать свое воздушное пространство для атак на РФ.

В МИД подчеркнули, что Украина не обращалась к Эстонии, Латвии, Литве или Финляндим с просьбой об использовании их воздушного пространства. По словам Тихого, все удары производятся в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Инцидент 19 мая стал первым случаем, когда над территорией Эстонии был сбит вероятно украинский ударный дрон. По данным местных медиа, беспилотник был уничтожен с помощью румынского истребителя, участвовавшего в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Из-за угрозы в части страны объявляли воздушную тревогу.

