Росія пригрозила Латвії через "атаки дронів": в Україні жорстко відреагували

Російська розвідка заявила про нібито підготовку атак на РФ із території Латвії. У Києві відповіли.

19 травня 2026, 13:40
Slava Kot

Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з новими звинуваченнями на адресу України та країн Балтії. Росіяни стверджують, що Київ нібито планує запускати безпілотники по території РФ з Латвії. У Москві також пригрозили Ризі "відплатою", попри членство країни в НАТО. В Україні ці заяви назвали черговою дезінформацією та спробою залякати Європу.

Сергій Наришкін. Фото з відкритих джерел

У російській СЗР стверджують, що українська влада нібито хоче продемонструвати Європі здатність ЗСУ завдавати ударів по російській економіці. У відомстві РФ заявили, що для цього можуть використовуватися території балтійських держав, зокрема Латвії. Після цього Росія пригрозила та заявила, що "координати центрів ухвалення рішень у Латвії відомі", а членство країни в НАТО не стане захистом у разі атак. 

Керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко різко відреагував на заяви Москви, назвавши російську розвідку "брехунами" та звинувативши її у численних провокаціях у країнах ЄС.

"наришкін і його сзр рф — відомі брехуни, причому старі і не дуже розумні. Вони спалилися в свій час з кабельними диверсіями, а також з іншими провокаціями в ЄС. Зараз брешуть про те, що росію можуть "атакувати з території Латвії". Звичайні страшилки, направлені на країни Балтії", — вказує Коваленко.

За його словами, Україна не буде атакувати РФ з території країн НАТО, адже здатна завдавати ударів по цілях та обходити російську систему протиповітряної оборони.

"Але наришкін — примітивний, старий маразматик. З території Латвії атакувати рф ніхто не планував навіть. Ні Латвія, ніхто. Для цього і потреб не було взагалі, їх ППО настільки диряве і вибите, що рф чудово атакується з інших локацій у відповідь на їх злочинні удари по наших громадянах", — додав Коваленко.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10762
