Slava Kot
Служба зовнішньої розвідки Росії виступила з новими звинуваченнями на адресу України та країн Балтії. Росіяни стверджують, що Київ нібито планує запускати безпілотники по території РФ з Латвії. У Москві також пригрозили Ризі "відплатою", попри членство країни в НАТО. В Україні ці заяви назвали черговою дезінформацією та спробою залякати Європу.
Сергій Наришкін. Фото з відкритих джерел
У російській СЗР стверджують, що українська влада нібито хоче продемонструвати Європі здатність ЗСУ завдавати ударів по російській економіці. У відомстві РФ заявили, що для цього можуть використовуватися території балтійських держав, зокрема Латвії. Після цього Росія пригрозила та заявила, що "координати центрів ухвалення рішень у Латвії відомі", а членство країни в НАТО не стане захистом у разі атак.
Керівник Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко різко відреагував на заяви Москви, назвавши російську розвідку "брехунами" та звинувативши її у численних провокаціях у країнах ЄС.
За його словами, Україна не буде атакувати РФ з території країн НАТО, адже здатна завдавати ударів по цілях та обходити російську систему протиповітряної оборони.
